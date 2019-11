Il M5s ha proposto una commissione sui fondi dei partiti

Fonte : agi

(Di domenica 10 novembre 2019) "Unasuidi tutti i". È la nuova proposta del Movimento 5 stelle che mette nel mirino ancora una volta la Lega. "Ben venga il disegno di legge d'istituzione di unad'inchiesta su Moscopoli ma facciamo anche di piu', guardiamo a tutti idi tutti i", si legge nel Blog delle Stelle. Intanto nel giro di dieci giorni l'ufficio di presidenza dellaEsteri della Camera darà il via libera all'indagine conoscitiva contro le ingerenze dei Paesi stranieri nella vita politica italiana. M5s, Pd, Iv e Leu hanno raggiunto l'intesa in. Nel testo non si citerà apertamente il 'caso Savoini' ma si parlerà di ingerenze in maniera più ampia ma i dem e i renziani sono pronti a rilanciare la necessità di approre il caso dei presuntirussi alla Lega. Verrà stilato un programma di audizioni - ...

