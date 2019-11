Gazzetta | Mertens si offre a Marotta | ma c’è freddezza ad Appiano

Gazzetta : c’è la questione rinnovi di Mertens e Callejon dietro l’ammutinamento : “Fuoco che cova”, così la Gazzetta dello Sport definisce la questione rinnovi per alcuni giocatori del Napoli. Secondo il quotidiano sportivo non è da escludere che dietro il comportamento di martedì sera e l’ammutinamento al ritiro imposto dal presidente ci sia anche questa motivazione. In particolare sono 5 i casi più spinosi. Cominciando da José Callejon e Dries Mertens, che hanno scadenza 2020. Poi ci sono anche in ballo i ...

Spal-Napoli - probabile formazione Gazzetta : Milik e Mertens per vincere a Ferrara : La gazzetta dello Sport conferma la coppia Mertens-Milik per l’attacco del Napoli a Ferrara contro la Spal. Nessun dubbio a centrocampo, dove si riconfermato i titoli dell’Austria. In difesa Ancelotti ha sperato di poter recuperare Manolas, che però ieri a radio Kiss Kiss ha invece confermato che non sarà della partita perché non ha ancora recuperato dall’infortunio. Toccherà ancora a Luperto sostituirlo e a Di Lorenzo giocare ...

Gazzetta : Mertens e Callejon - imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis : Sebbene il futuro in azzurro di Mertens e Callejon sia in forte dubbio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione, Callejon sempre presente, mentre Mertens ne ha saltata una nonostante il turnover ...

Gazzetta : Salisburgo-Napoli - Mertens favorito - ma sarà difficile rinunciare a Milik : Ancelotti gli aveva dato fiducia, anzi aveva confermato in più di un’occasione che il centravanti del Napoli era lui e non si poteva mettere in discussione, e Milik ha ripagato la fiducia del suo allenatore. Bisognava aver pazienza per ritrovare i gol del polacco che a Genk ne aveva sbagliati decisamente troppi, ma la doppietta contro il Verona dà decisamente ragione ad Ancelotti, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Milik, dopo ...

Gazzetta : su Mertens c’è anche il Borussia Dortmund : La Gazzetta dello Sport torna a parlare del tormentone dei rinnovi di Mertens e Callejon con il Napoli. Una situazione di stallo che non fa altro che alimentare supposizioni e voci. Proprio per questo ieri sono intervenuti sia il presidente De Laurentiis che l’allenatore Carlo Ancelotti, mettendo in chiaro la posizione del Napoli. “Non sono assolutamente disposto a fare uno sforzo importante. Se uno vuole fare le marchette in Cina ...

Gazzetta : rinnovo Mertens - il Napoli offre un biennale a 2 - 5 - il belga preferisce guardarsi intorno : Distanze siderali tra il Napoli e Mertens per quanto riguarda il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport. Tanto che, nonostante l’attaccante belga abbia più volte dichiarato di non voler andare via, appare plausibile pensare che stia prendendo in considerazione altre offerte tra cui quella arrivata dal Dalian di Rafa Benitez. Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli ...

Gazzetta : in alto mare i rinnovi di Mertens e Callejon (tentati dalla Cina) : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Gazzetta : non c’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Gazzetta : “Crisi Lozano? Forse nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens “ : Gazzetta analizza la crisi in azzurro di Hirving Lozano L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l’avvio di stagione di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli “Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: Forse Lozano nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Gazzetta : De Laurentiis punta al risparmio per i rinnovi di Mertens e Callejon : La Gazzetta dello Sport scrive dei rinnovi in ballo nel Napoli e delle trattative per condurli a buon fine. “A Napoli c’è l’aria più frizzante”, scrive la rosea, con i riflettori puntati su quattro giocatori di primo piano: Mertens, Callejon, Zielinski e Milik. Per quanto riguarda i primi due, non è certo in discussione il loro ruolo in squadra. “Il loro rendimento non è n discussione, ma il presidente De Laurentiis intende contenere i costi. E ...

La Gazzetta incoraggia Lozano : anche Mertens faticò ad adattarsi : Maurizio Nicita sulla Gazzetta ripercorre l’avvio di stagione di Lozano al Napoli. La folgorante prestazione con la Juve e quelle stentate che sono arrivate dopo, ma c’è l’adattamento da considerare. Quello di cui ha più volte parlato anche Ancelotti e che ieri ha ricordato anche Crespo. Non è semplice passare da un campionato all’altro. E in questo l’esempio di Mertens può aiutare Lozano. anche Dries Mertens ...

Gazzetta : Mertens guida il Napoli all’assalto del Torino : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport tesse l’elogio di Dires Mertens, un calciatore diventato fondamentale nel Napoli sia dentro che fuori dal campo. In campo sono i numeri che parlano per Dries, a tutt’oggi il capocannoniere del Napoli in campionato con 4 gol all’attivo dall’avvio di stagione. Domani Ancelotti lo schiererà in campo contro il Torino, una partita importante per cercare di avvicinarsi alla vetta ...

Gazzetta - probabile formazione Genk-Napoli : Mertens punta Maradona : Questa sera il Napoli punta ai tre punti e possibilmente al primato nel girone se il Liverpool farà il suo dovere contro il Salisburgo. Ovviamente Ancelotti farà ancora dei cambi questa sera e la Gazzetta conferma il ritorno di Insigne per la Champions, al fianco di Allan e Fabian Ruiz. Fuori Zielinski che non ha assolutamente convinto contro il Brescia. Tutto tranquillo in difesa, dove per la Champions può rientrare Koulibaly, che con Manolas ...