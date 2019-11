Ex Ilva | Lezzi | “Io insultata dai giornalisti | mi hanno dato della commessa frustrata e

Barbara Lezzi - "così è diventata l'anti-Di Maio". La ribelle "ha sempre creato problemi e ora sull'Ilva..." : Barbara Lezzi fa tremare i piani alti del Movimento 5 stelle e soprattutto Luigi Di Maio. "Ha sempre creato problemi, sin dall'inizio. Con la differenza che ora siamo al governo e i problemi hanno un prezzo", si sfogano i fedelissimi di Gigino. La senatrice pugliese, ex ministra per il Sud del gover

Barbara Lezzi - la M5s contro Ilva : "Scudo penale - soltanto una scusa" : Per la grande fuga di Arcelor Mittal dall'Italia e la crisi profondissima dell'ex Ilva, sul banco degli imputati, ovviamente, ci è finita l'ex ministro grillino Barbara Lezzi. E la pentastellata prova a difendersi in modo un poco goffo. Queste le parole pronunciate martedì 5 novembre e rilanciate il

Ilva - Teresa Bellanova contro M5s e Barbara Lezzi : "Zimbello d'Europa - ecco cosa rischiamo di diventare" : "Lo zimbello d'Europa". Teresa Bellanova è durissima sull'ex Ilva e le responsabilità politiche del governo. La ministra delle Politiche agricole, renziana e pugliese, sul Foglio richiama Pd e M5s al buon senso: "Ventimila posti di lavoro rischiano di saltare, insieme agli operai di Taranto attendon

Ex Ilva - Lezzi : “ArcelorMittal sta bleffando. Sarei disposta a far cadere il governo su caso Taranto” : "Evidentemente, la multinazionale indiana, sta bleffando. Lo scudo penale non è nel contratto e non serve. Ci sono già l'articolo 51 del codice penale e la 231": così la senatrice pentastellata Barbara Lezzi difende la battaglia degli ultimi mesi sull'ex Ilva di Taranto. L'ex ministra per il Sud sarebbe anche disposta a far cadere il governo per la questione: "Sono disposta nella misura in cui si parla della tutela della salute di un intero ...

Ilva - Lezzi : 'Salvini - capitano dei miei stivali' - lui ironizza e le manda baci (VIDEO) : La questione Ilva continua a tenere banco soprattutto in Parlamento. La senatrice del Movimento Cinque Stelle Barbara Lezzi è tra coloro che ha manifestato la posizione maggiormente contraria al cosiddetto 'scudo penale' che consentiva ai vertici di ArcelorMittal di godere di un'immunità su eventuali questione giudiziarie legate all'impatto ambientale del passato per la più grande acciaieria d'Europa. Il fatto che si sia arrivati alla ...

Ex Ilva - Lezzi in Senato : “Grazie alla Lega abbiamo abolito lo scudo penale. Ora le Camere non tornino indietro” : “So che possono essere intraprese diverse strade, ma senza tornare indietro su quello che il Parlamento ha deciso due volte, una volta con la Lega e una con il Pd“. Lo ha detto in Aula al Senato l’ex ministro per il Sud Barbara Lezzi a proposito dell’immunità penale per la bonifica penale ad Arcelor Mittal. “Io sono sempre stata contraria all’ immunità e ringrazio la Lega perché grazie a loro che abbiamo ...

Ex Ilva - Calenda a Radio24 : “Cialtroni al governo - verrà chiusa per Barbara Lezzi. La cordata di Renzi? In Alitalia lo stanno ancora aspettando” : “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni” . Così Carlo Calenda, eurodeputato di Siamo europei ed ex ministro dello Sviluppo economico, a 24 Mattino su Radio24 intervistato da Simone Spetia e Maria Latella. Calenda ha commentato le mosse della maggioranza che hanno portato ...