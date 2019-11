Esuberi | Conte vuole mediare | ma Arcelor deve darci garanzie

"Trattare anche sugli Esuberi" - il segnale di Conte a Mittal : A metà mattina una fonte di governo di primo livello parla così della partita sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto: “Stiamo lavorando, non c’è ancora una proposta definitiva, ma è evidente che la strada che abbiamo deciso di intraprendere è quella di trattare anche sugli esuberi”. Eccolo il segnale che può sbloccare la trattativa con ArcelorMittal dopo che l’ultimatum ...

Ilva - Mattarella a Conte : soluzione subito. Il governo tratta sugli Esuberi : Già da giorni Sergio Mattarella, con il solito garbo istituzionale e la consueta discrezione, aveva avviato il pressing sul governo. Ma ieri, dopo il flop dell?incontro con...

Ex Ilva - Conte : «Sullo scudo il governo è compatto». Patuanelli : no a 5mila Esuberi : Ex Ilva, Giuseppe Conte: «Sullo scudo il governo è compatto». «Lo scudo penale lo abbiamo messo sul tavolo» con ArcelorMittal «come primo...

Ilva - Conte : "Il problema è industriale. ArcelorMittal chiede 5mila Esuberi" : ArcelorMittal non è disposta a mantenere gli accordi. Dal Governo era arrivata un'apertura sullo 'scudo penale', ma in serata il Premier Conte ha confermato come la multinazionale si stia nascondendo dietro questa scusa per rimangiarsi il piano industriale che le ha permesso di vincere la gara. Al termine del Cdm, Conte ha detto di non essere intenzionato a "farsi prendere in giro"."Non è lo scudo la causa di disimpegno dell'azienda. Chi non ...

Ex Ilva - Conte : “Arcelor ha ammesso che lo scudo non c’entra. Allarme rosso : vogliono 5mila Esuberi” : La crisi dell’Ilva è da “Allarme rosso” e il governo dovrà fronteggiare la decisione di ArcelorMittal che, a un anno dagli impegni assunti, per restare nell’acciaieria di Taranto, ha messo sul piatto 5mila esuberi e il dimezzamento della produzione industriale. “Richieste inaccettabili – dice il premier Giuseppe Conte – chiediamo il rispetto del piano industriale ed ambientale”, anche se ammette che “in ...

ArcelorMittal gioca al rialzo. Conte : pronti a negoziare ma 5mila Esuberi inaccettabili. Sciopero l’8 novembre : Il Governo italiano e' pronto a negoziare, e' disponibile a fornire uno scudo penale, ma ritiene "inaccettabile" la proposta di 5mila esuberi. Giuseppe Conte e' scuro in volto, al termine di un'intera giornata dedicata alla trattativa con ArcelorMittal, che ha avviato il recesso sull'azienda presa in affitto e ha anche presentato "un atto di citazione al Tribunale di Milano". La situazione e' talmente difficile che Conte "invita l'opposizione" a ...

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila Esuberi - scudo non è la causa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere