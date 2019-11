Danimarca | profanate 80 lapidi in cimitero ebraico

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) Copenhagen, 10 nov. (Adnkronos) – E’ stato profanato ildi Randers, una cittadina della, dove oltre 80sono state vandalizzate. Secondo quanto si legge sul sito di un giornale locale, ledella cui fondazione risale al 1807 sono state rovesciate, dipinte di verde e sfregiate con graffiti antisemiti. La polizia dello Jutland ha avviato un’indagine ed ha chiesto a testimoni di farsi avanti se “hanno visto persone sospette intorno alo se hanno informazioni sui responsabili”, ha detto il commissario Bo Christensen al giornale Randers Amtsavis.L'articolo80inCalcioWeb.

