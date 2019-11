ATP Finals – Esordio amaro per Roger Federer | lo svizzero si arrende in due set a Dominic

ATP Finals - Berrettini non cerca scuse dopo il ko con Djokovic : “vi chiederete cosa ci facessi in campo - ma…” : Il tennista azzurro ha commentato la sconfitta arrivata all’esordio nelle ATP Finals di Londra contro Djokovic Niente da fare per Matteo Berrettini all’esordio nelle ATP Finals di Londra, l’azzurro cede nettamente a Novak Djokovic, pagando forse l’emozione di partecipare ad una manifestazione così importante. AFP/LaPresse Al termine del match, il tennista italiano non accampa scuse, ammettendo ai microfoni della ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 5-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set - nessun break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Risposta di dritto completamente sballata di Federer. 15-0 Servizio e dritto vincente di Thiem. 5-4 Volée di rovescio vincente di Federer. A-40 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-40 Rovescio lungo di Federer. 40-30 Dritto lungo di Federer. 40-15 Prima vincente di Federer. 30-15 Gran prima di Federer. 15-15 Risposta di rovescio lunga di Thiem. 0-15 Gran passante di rovescio vincente di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 4-4 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 40-30 Ancora servizio e dritto vincente di Thiem. 30-30 Servizio e dritto vincente di Thiem. 15-30 Gran volée di rovescio vincente di Federer. 15-15 Servizio e dritto vincente di Thiem. 0-15 Doppio fallo di Thiem, il primo del match. 4-3 Servizio e dritto vincente in contropiede di Federer. A-40 Rovescio lungo di Thiem. 40-40 Dritto in ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto in rete di Federer. 3-2 Gran prima di Federer. 40-15 Dritto in rete di Federer. 40-0 Risposta di dritto in rete di Thiem. 30-0 Servizio e smash vincente di Federer. 15-0 Ace di Federer. 2-2 Smash vincente di Thiem che si salva. A-40 Altra prima vincente di Thiem. 40-40 Rovescio largo di Thiem. A-40 Prima vincente di Thiem. 40-40 Gran difesa di Thiem che poi gioca un gran dritto ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 2-1 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio lungo di Thiem. 2-1 Servizio e dritto vincente di Federer. 40-30 Prima vincente di Federer che si carica “Let’s go!” 30-30 Ace di Federer. 15-30 Thiem fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Doppio miracolo di Federer che chiude con la volée di dritto. 0-15 Gran risposta e passante di rovescio vincente di Thiem. 1-1 Dritto largo di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 1-0 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’austriaco si aggiudica il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-30 Dritto in rete di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Risposta di dritto lunga di Federer. 0-15 Passante di rovescio lungo di un soffio di Thiem. 1-0 Prima vincente di Federer. 40-15 Rovescio in rete di Thiem. 30-15 Passante di rovescio vincente di Thiem. 30-0 Gran prima di Federer. 15-0 Stop volley di rovescio vincente di Federer. 5-7 ...

LIVE Federer-Thiem 5-5 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio in rete di Federer. 5-5 Gran prima di Thiem. 40-30 Passante di rovescio vincente di Federer dopo un miracolo in volée di dritto di Thiem. 40-15 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-15 Gran risposta di dritto di Federer. 30-0 Non riesce a rispondere su una prima al corpo Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 5-4 Passante di dritto in fondo alla rete di Thiem. 40-15 Passante ...

LIVE Federer-Thiem 4-3 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto lungo di Federer. 15-15 Gran risposta di dritto di Federer, sbaglia Thiem. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Federer. 4-3 Servizio e dritto vincente sulla riga di Federer! 40-0 Stupenda volée di rovescio di Federer all’incrocio delle righe! 30-0 Servizio, dritto e smash vincente di Federer. 15-0 Grande scambio chiuso col dritto vincente da Federer! 3-3 Attacca Thiem, ...

LIVE Federer-Thiem 3-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : un break per parte nel primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Prima vincente di Thiem. 15-0 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 3-2 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-15 Servizio e dritto vincente di Federer. 30-15 Stecca un dritto Thiem. 15-15 Prima vincente di Federer. 0-15 Gran lob vincente di dritto di Thiem! 2-2 Gran rovescio di Federer, mette in corridoio il dritto Thiem! 40-A Rovescio in rete ...

VIDEO Berrettini-Djokovic - ATP Finals : highlights e sintesi. Il romano travolto in due set dal fenomeno serbo : Matteo Berrettini è stato sconfitto da Novak Djokovic nel match d’apertura delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno. Il romano non è mai stato in partita contro il fuoriclasse serbo e si è dovuto arrendere in appena 63 minuti di gioco per 6-2 6-1: due set nettamente dominati dal numero 2 del ranking ATP che ha travolto l’ottavo giocatore al mondo senza particolari problemi. Di ...

LIVE Federer-Thiem 1-2 - ATP Finals 2019 in DIRETTA : è cominciato il match e l’austriaco è già avanti di un break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto largo di Thiem. 1-2 Ace di Federer. 40-0 Servizio e dritto vincente dopo due prime di servizio vincenti. 0-2 Thiem tiene il servizio. 30-15 Altra volée di rovescio in rete di Federer. 15-15 Dritto vincente di Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 0-1 Butta largo il dritto Federer, immediato break! 30-40 Servizio e dritto vincente di Federer. 15-40 Passante di dritto lungo di ...

ATP Finals 2019 - Matteo Berrettini : “Djokovic impressionante - mi sentivo in un flipper. Sinner è straordinario” : Matteo Berrettini è stato sonoramente sconfitto da Novak Djokovic nel match d’esordio alle ATP Finals 2019, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’azzurro non è mai riuscito a restare in partita e ha dovuto chinare il capo dopo appena 63 minuti di gioco, cedendo per 6-2 6-1. Il romano proverà a riscattarsi nei prossimi due incontri con Roger Federer e Dominic Thiem, nel frattempo ha analizzato la sua prova ...

Berrettini debutta alle ATP Finals con una sconfitta contro Djokovic : Esordio con sconfitta per Matteo Berrettini nel girone "Borg" delle Atp Finals, scattate oggi sul veloce indoor della O2 Arena di Londra

ATP Finals 2019 - quando tornerà in campo Matteo Berrettini? Avversario - data - programma - orario della prossima partita : Matteo Berretini è stato severamente sconfitto da Novak Djokovic all’esordio nelle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno. Il romano, al debutto assoluto nella manifestazione, non è mai riuscito a tenere testa al lanciatissimo serbo e ha ceduto in appena 63 minuti di gioco palesando anche un po’ troppo emozione sul cemento indoor della O2 Arena di Londra. L’avventura ...