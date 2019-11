A11 FirenzePisa, chiusi 25 km per catturare cinghiali

Fonte : tg24.sky

(Di domenica 10 novembre 2019) Dalle 6 alle 12 di oggi, l’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, rimane chiusa per circa 25 chilometri tra Prato Ovest e Montecatini Terme (Pistoia). Il motivo: consentire la cattura non cruenta di animali selvatici, in particolare, ma anche caprioli, nei territori circostanti. La grande proliferazione degli animali nell'area, infatti, rappresenta un potenziale rischio anche per gli automobilisti.La cattura "buona" die caprioliLo stop alla circolazione è stato disposto dalla prefettura di Pistoia su richiesta della Regione Toscana. La stessa Regione ha anche spiegato come verranno catturati i caprioli: "Esclusivamente tramite reti, alla presenza di personale professionista e di medici veterinari". Esclusa la presenza di cacciatori. Gli animali "saranno poi liberati in aree montane a divieto di caccia del comprensorio limitrofo". Mentre sui, come ...

Corriere : Toscana, l’autostrada Firenze-Pisa resterà chiusa 25 chilometri per catturare cinghiali e caprioli - Corriere : Toscana, l’autostrada Firenze-Pisa resterà chiusa 25 chilometri per catturare cinghiali... - SkyTG24 : A11 Firenze-Pisa, chiusi 25 km per catturare cinghiali -