Una manager per l’aerospazio tra le eccellenze campane

Olimpiadi Milano-Cortina - caccia al manager per il ruolo di amministratore delegato : c’è Una terna di candidati (più Domenicali) : Ci sono un renziano, un neozelandese “squalo” dei media e un veneto emergente. Ma chissà che non la spunti l’ex ferrarista. È la terna (allargata) per corsa alla poltrona più ambita nel mondo dello sport italiano nei prossimi anni, quella del capo di Milano-Cortina 2026. La caccia all’ amministratore delegato della Fondazione (privata) che gestirà quasi 1 miliardo di euro messo a disposizione dal Cio per organizzare i Giochi ...

Il Volo - la lite per la gestione dei guadagni dei tre tenori finisce in tribUnale : il manager a processo per “infedeltà patrimoniale” : La Procura di Bologna ha citato in giudizio il produttore musicale e manager de Il Volo Michele Torpedine per “infedeltà patrimoniale”, come riporta l’agenzia Ansa. La prima udienza è fissata il 22 gennaio. Dunque finisce a processo la disputa sulla gestione dei guadagni del trio dei tenori famosi in tutto il mondo. La vicenda nasce da una denuncia del 2015, presentata dagli avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli, difensori di Tony ...