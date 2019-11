“Troppi stranieri in squadra” | la Tam Tam basket esclusa dal campionato di eccellenza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 novembre 2019) Sono forti come i loro coetanei. Forse anche di più. Eppure secondo la Federazione italiana di pallacanestro (Fip), Viktor, King, Jordan e i loro compagni, essendo figli di immigrati, non possono accedere aldiUnder 16, che si gioca su base nazionale. Un posto che spetterebbe loro di diritto dato che hanno vinto la scorsa stagione il regionale Under 15 della Campania. Il motivo? In squadra ci sono”. È quello che è successo ai ragazzi della Tam Tam, l’associazione fondata tre anni fa dall’ex cestista Massimo Antonelli con sede a Castel Volturno, una delle città con la più alta incidenza di extracomunitari in Italia. Il tribunale amministrativo del Lazio, infatti, dopo aver accolto la richiesta di ricorso contro la Federazione presentata dall’associazione, il 6 novembre ha ufficialmente respinto la domanda cautelare. I ...

