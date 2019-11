Salvini non conferma incontro con Segre | La vedrò più avanti

Matteo Salvini non conferma l'incontro con Liliana Segre : "La vedrò più avanti" : “L’incontro con la Segre l’avrò più avanti”. A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita a Eicma in Fieramilano a Rho, rispondendo a una domanda sull’incontro con la senatrice Liliana Segre ieri.“Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono”, ha aggiunto l’ex ministro. E a chi gli chiedeva ...

Lega : Delrio - ‘Salvini non è fascista ma è ambiguo’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Salvini è bravo, sa parlare al popolo. Lui non è fascista, ma certamente è ambiguo rispetto alla presa di distanza con la destra peggiore”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, a ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove.‘Oggettivamente, rispetto a noi del Pd ha un altro stile, un altro passo. Agisce come se non fosse responsabile di nulla. Quando era ministro ...

Matteo Salvini - l'Anpi : "Pericoloso - non venga alla fiera". La replica : "Vado dove voglio" : Altissima tensione tra l'Anpi e Matteo Salvini. Già, perché l'associazione dei partigiani non fa piacere - eufemismo - il fatto che il leader della Lega abbia intenzione di recarsi domenica prossima a Sant'Arcangelo di Romagna, l'occasione è una fiera, per incontrare gli elettori. Il contesto è quel

Toscana - Salvini : “10 parlamentari M5s con Lega? Non cerchiamo nessuno - ma pronti ad accogliere” : “Noi non siamo alla ricerca di nessuno ma è vero che da parecchie altre forze politiche ci chiedono di continuare la propria battaglia con la Lega. Se sono persone perbene, noi non avremo nessun problema ad accoglierle”. Lo ha detto Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, per presentare il progetto della Lega per elezioni regionali della prossima primavera in Toscana, a proposito delle ...

Salvini : "Lo Stato è il primo a non pagare i debiti" : Il senatore Matteo Salvini continua senza sosta la sua campagna elettorale perenne e ora che si è autoescluso dal governo e ha fatto volontariamente crollare l'esecutivo di cui era Ministro dell'Interno ha ancora più tempo libero per dedicare tutte le proprie forze alla propaganda leghista.L'ultimo argomento su cui Salvini ha deciso di battere, forse perchè i sondaggi gli hanno fatto notare che si tratta della mossa giusta in questo momento, ...

Matteo Salvini : “Daremo il sangue per Taranto e perché non salti neanche un posto di lavoro” : "Purtroppo, al governo abbiamo degli incompetenti o degli incapaci o dei complici. Siamo a disposizione per sostenere qualsiasi iniziativa che salvi non solo quelle migliaia di posti di lavoro che sono sacri ma anche un settore fondamentale come l'acciaio. Togliere l'acciaio dall'Italia sarebbe una follia": così Matteo Salvini si scaglia contro il governo sul caso dell'ex Ilva di Taranto.Continua a leggere

Matteo Salvini “Dicono manette per gli evasori - bene ma il primo a non pagare i debiti è lo Stato” : . Il Leader della Lega ha parlato della nuova legge finanziaria a Fuori dal Coro su Rete 4 ed è stato durissimo con il governo giallorosso. Matteo Salvini sulla possibilità delle manette per i grandi evasori è stato chiaro: “I 5 stelle ammanetterebbero anche gli alberi, basta un sospetto e processano anche i cespugli…Io lascerei lavorare chi vuole lavorare e poi bisogna chiudere tutte le pendenze”. “Dicono manette ...

Salvini dice che in Italia non esistono i fascisti : Lo ha detto parlando della proposta di Liliana Segre di creare una commissione parlamentare contro il razzismo, e ovviamente è falso

Ilva - Matteo Salvini : "Non credo più a Conte. Pd e M5s hanno tolto lo scudo e fatto scappare gli investitori" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sulla vicenda dell'Ilva e attacca il premier e il governo giallo-rosso. "Giuseppe Conte dice che lo scudo penale sarebbe solo una scusa? Ho smesso da tempo di credere al presidente del Consiglio", tuona in piazza a Montecitorio il leader della Lega. "Lo scudo è stat

Cori razzisti a Balotelli - la stoccata di Salvini : “è un milionario viziato e maleducato - non dia lezioni agli italiani” : Matteo Salvini fa ancora discutere in merito alla questione riguardante i Cori razzisti rivolti a Balotelli: il leader della Lega chiede di non ricevere lezioni da un ‘milionario viziato’ Il caso riguardanti gli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli nel corso di Verona-Brescia è diventato argomento di dibattito politico. Matteo Salvini, sempre ‘sensibile’ al tema del razzismo, ha espresso la sua opinione sul caso facendo discutere. Ai ...

DIETRO LE QUINTE/ Patto Renzi-Salvini per non votare - c'è l'accordo sul Colle : Gli indizi sono chiari e fanno intravedere una sorta di Patto Renzi-Salvini per trascinare la legislatura ed eleggere insieme il nuovo Capo dello Stato