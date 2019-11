Nuovo incendio in un locale di Centocelle | indagini in corso

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019)a Centocelle, quartiere della periferia romana, dove mercoledì notte le fiamme avevano distrutto la 'Pecora Elettrica', caffè letterario antifascista, già andato a fuoco lo s25 aprile. A bruciare nella notte è stato il 'Baraka Bistrot' in via dei Ciclamini 101. La dinamica appare simile a quella di qualche giorno fa, dunque sembrerebbe unrogo di natura dolosa. Sul posto i carabinieri che indagano sui fatti. ​ Distrutti dalle fiamme gli arredi interni del 'Baraka Bistrot'. L', domato dai vigili del fuoco, non ha creato danni strutturali alla palazzina. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. L'ultimo post social del Bistrot, prima delle foto messe questa notte per mostrare ilincendiato, era stato di 'solidarieta' alla Pecora Elettrica'.

