Merkel: "Troppe vittime del comunismo"

persone furono vittima della dittatura della Sed", il partito comunista della Ddr (Repubblica Democratica Tedesca) e "non le dimenticheremo mai". Così la cancelliera Angelaalle commemorazione per i 30 anni della Caduta del muro di Berlino. Lei era una ragazza che viveva nella parte Est. "Ricordo le persone che furono uccise su questo muro perché cercavano la libertà".E "i 75mila esseri umani che furono incarcerati per 'fuga dalla Repubblica'",ha detto la cancelliera parlando nella Cappella della Riconciliazione(Di sabato 9 novembre 2019)