L' Inter di Conte ribalta il Verona | 2-1 con eurogol di Barella e Vecino

Inter - Marotta esce allo scoperto : la sua risposta allo sfogo di Conte : E alla fine qualcuno parlò. Prima uscita pubblica di qualche dirigente nerazzurro dopo lo sfogo del tecnico Antonio Conte nel post Borussia Dortmund-Inter. E’ l’ad Beppe Marotta, a Sky Sport, a rispondere alle parole dell’allenatore. “Conosco bene Antonio Conte, è un uomo e un professionista severo, esigente, con una cultura della vittoria molto forte. E’ un grande professionista con uno stile di comunicazione ...

Live Inter-Verona 0-0 : Conte con Lautaro e Lukaku : Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo...

Inter - ipotesi esonero Conte prima di Natale : i bookmakers lo quotano a 5 : Secondo i principali bookmakers, l'esonero di Conte prima di Natale viene dato a quota 5, di certo molto bassa se consideriamo il blasone e la qualità del tecnico pugliese. Questa quota, relativamente bassa, non è motivata dalle capacità tecniche di Conte, ma dalle dichiarazioni dello stesso che potrebbero non essere state apprezzate dalla società di Suning. Antonio Conte però non sarebbe l'unico a rischio esonero prima di Natale secondo le più ...

Calciomercato Inter - siamo agli ultimi dettagli in arrivo un fortissimo attaccante voluto da Conte : Un giocatore che Antonio Conte aveva messo come primo nella lista del mercato sembra essere in dirittura d’arrivo in casa Inter. Il direttore generale Marotta della squadra nerazzurra sta per chiudere la trattativa con il Chelsea per l’arrivo in nerazzurro del forte attaccante Olivier Giroud. L’attaccante francese ha da poco compiuto 33 anni e ha l’esperienza Internazionale giusta, secondo Conte, per far crescere ancora la squadra ...

Ex Ilva - Conte agli operai : “La battaglia giudiziaria con Arcelor sarà sanguinosissima”. L’Intervento integrale in fabbrica : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato gli operai dell’ex Ilva per fare il punto sulla crisi aziendale dopo l’annuncio di ArcelorMittal di voler abbandonare l’impianto di Taranto. Nel video, l’intervento integrale del capo del governo davanti ai lavoratori. Video Facebook/Francesco Brigatti L'articolo Ex Ilva, Conte agli operai: “La battaglia giudiziaria con Arcelor sarà sanguinosissima”. ...

Ex Ilva - l’incontro tra Conte e i lavoratori all'Interno dell'azienda. FOTO : Il presidente del Consiglio, dopo aver incontrato un gruppo di cittadini che invocano la chiusura del Siderurgico e il reimpiego degli operai nelle bonifiche, ha partecipato al consiglio di fabbrica dello stabilimento. "Tornerò di nuovo”, ha promesso

Conte contestato a Taranto : “Non conosci impianto!” Sciopero per l’Intero Gruppo Arcelor Mittal : "Non conosci l'impianto!". Così il premier Giuseppe Conte, in visita alla città per la vicenda dell'Ilva, è stato accolto a Taranto dai lavoratori dell'impianto siderurgico (oggi in Sciopero) e dai cittadini tarantini. "Sono venuto per questo, sono venuto per questo. Sono venuto per ascoltare", ha replicato il premier aggiungendo, di fronte a sollecitazioni sopra le righe provenienti dalla folla che lo ha accolto e circondato al suo arrivo: ...

Ex Ilva - lo sciopero ferma tutti gli stabilimenti. L’indiana Jindal : «Non rinnoveremo Interesse». Conte : «Non ho la soluzione in tasca» : Lavori in presidio davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per chiedere il ritiro «delle condizioni provocatorie» da parte dell’impresa

Inter-Verona - le probabili formazioni : scelte quasi obbligate per Conte - Juric conferma Salcedo : Inter-Verona, le probabili formazioni – Dimenticare in fretta la pazza serata di Dortmund e riprendere il cammino in campionato, lì dove le cose vanno a meraviglia. Questo l’imperativo dell’Inter in vista della sfida di domani alle ore 18 contro il Verona. La compagine scaligera, neopromossa, sta sorprendendo in positivo, come dimostra il nono posto in classifica e il titolo di miglior difesa del torneo. Le scelte. Due i ...

Antonio Conte - sfogo e vittoria : l'Inter torna sul mercato - due grossi nomi a gennaio : Lo sfogo di Antonio Conte, dopo la sconfitta in Champions con il Borussia Dortmund, sembra aver attivato l'Inter per soddisfare le richieste del tecnico per rinforzare la rosa. In casa Inter è andato in scena un confronto con la dirigenza al completo nel centro sportivo di Appiano Gentile, scrive la

Inter - Conte in conferenza : “Il mio non è stato uno sfogo ma una critica costruttiva” : “Bisognerà affrontare il Verona con grande attenzione, sapendo che si tratta di una squadra in salute che corre, pressa e dovremo essere preparati ad affrontare questa situazione. Non sarà una gara semplice”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Inter-Verona, il tecnico nerazzurro Antonio Conte. “Dovremo essere bravi a smaltire la sconfitta di Dortmund. Anche eliminare in fretta le scorie di una delusione fa ...

Inter - Conte aggiusta il tiro : “nessuno sfogo contro i dirigenti - è stato un discorso costruttivo” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona, soffermandosi anche sullo sfogo post Borussia Non poteva che partire dallo sfogo post Borussia Dortmund la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match con l’Hellas Verona, ultimo match dell’Inter prima della sosta. AFP/LaPresse L’allenatore pugliese ha corretto il tiro a precisa domanda dei giornalisti, ...

Inter - la dirigenza sarebbe pronta ad accontentare Conte nonostante lo sfogo di Dortmund : A distanza di qualche giorno continua a far discutere la sconfitta subita dall'Inter in Champions League ai danni del Borussia Dortmund. Partita dai due volti, con i nerazzurri in vantaggio 2-0 al Signal Iduna Park al termine del primo tempo e ad un passo dalla qualificazione, per poi essere rimontati nella ripresa, venendo sconfitti 3-2 e ora ad un passo dall'eliminazione. A far discutere, però, è stato soprattutto lo sfogo del tecnico ...

Inter - Conte chiede rinforzi per gennaio : già individuati i profili per rinforzare la rosa nerazzurra : L’allenatore nerazzurro ha chiesto con decisione alla società di rinforzare la rosa, ecco quali potrebbero essere i colpi da piazzare nel mercato di gennaio Lo sfogo di Antonio Conte, seppur non sia piaciuto all’Inter, pare abbia ottenuto gli effetti sperati. La società infatti ha deciso di Intervenire sul mercato di gennaio, rinforzando una rosa che al momento appare davvero troppo corta, soprattutto considerando i tre impegni ...