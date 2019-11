Il Napoli si è smarrito Non vince da Salisburgo 0-0 col Genoa tra i fischi del San Paolo

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 9 novembre 2019) Finisce tra i. I calciatori restano in campo e provano a salutare ma vengono travolti dai. Ancelotti entra negli spogliatoio subito dopo ilo finale. Il clima è quello che è. Si alza il classico coro: “Andate a lavorare”. Ilpareggia anche col: 0-0 al San. Fino a questa sera ilaveva conquistato un solo punto in trasferta. Ilnondalla serata di: 23 ottobre.Dopodiché pareggio con la Spal, pareggio con l’Atalanta, sconfitta a Roma, pareggio con ilin Champions con conseguente pasticcio e stasera nuovo pareggio. Ilsi è. C’è poco da dire. C’è da prenderne dolorosamente atto. Che cosa sia accaduto, probabilmente resterà un mistero. Fatto sta che la squadra di Ancelotti è l’ombra della formazione che ha messo sotto il Liverpool, che ha sfoderato una prestazione ...

