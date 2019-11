I 45 anni di Del Piero tra tivù | affari e futuro con la Juve?

Il crollo del muro di Berlino trent’anni fa - il giorno in cui è finito un mondo : Il giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno in cui è caduto il muro di BerlinoIl giorno ...

30 anni fa La caduta del Muro di Berlino : Google celebra l’anniversario con un Doodle commovente : Sono passati esattamente 30 anni dalla notte in cui La caduta del Muro di Berlino ci consegnò un mondo nuovo, diverso, soprattutto nel cuore dell’Europa. Il superamento delle precedenti barriere con quel “Tor auf” che diede il via libera alla Germania unita come quella che conosciamo oggi, è celebrato da Google con un Doodle emozionante in cui un uomo e una donna si abbracciano su un Muro rotto. Il Doodle è stato realizzato ...

Accadde oggi : 30 anni La caduta del Muro di Berlino - i fatti e le casualità di una storia che cambiò il mondo [FOTO] : La Germania celebra domani il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, il crollo del simbolo della Guerra Fredda. Un evento anticipato nelle settimane precedenti da manifestazioni di piazza e fughe di decine di migliaia di persone verso ovest attraverso le ambasciate di Bonn a Varsavia, Praga, Budapest. Quel giorno, il Comitato centrale del partito comunista si riunì in sessione. Principale punto all’ordine del giorno, la ...

Tennis - NextGen Finals 2019. Jannik Sinner : “Un regalo per Riccardo. Domani proverò a fare del mio meglio” : 2-4 4-1 4-2 4-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco: un primo set perso e poi la rimonta, giocando alla perfezione. Jannik Sinner non si ferma più: la stella azzurra vola in finale alle ATP NextGen Finals 2019 in corso di svolgimento a Milano. L’altoatesino ha sconfitto oggi il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 del mondo, e Domani in finale si giocherà il titolo con l’australiano Alex De Minaur, che ha battuto nell’altra semifinale ...

Danni maltempo - sulla Pozzallo Santa Maria del Focallo : interventi urgenti : S.p. 67 Pozzallo-Santa Maria del Focallo. interventi urgenti per ripristino sede stradale. Tra i Danni provocati dall’ondata di maltempo

Berlino - al di là del muro. Andata e ritorno 30 anni dopo : Viaggio sentimentale nei luoghi che, nel 1989 e negli anni seguenti, hanno cambiato per sempre l'Europa, chiudendo l’età della guerra fredda

Morta a 107 anni Lucette Destouches - vedova dello scrittore francese Louis-Ferdinand Céline : La donna è deceduta la notte scorsa nella sua casa vicino Parigi. E' stata l'ultima moglie dello scrittore francese Louis-Ferdinand Céline, morto nel 1961. Era così legata a lui che sulla sua tomba fece incidere la scritta "Lucette Destouches, 1912-19 ...". Il destino è stato però generoso con lei e le ha concesso di vivere fino al 2019.Continua a leggere

Decapita la moglie e la figlia di 5 anni - poi si suicida : “Non accettava la fine del matrimonio” : Omicidio-suicidio a New York: un uomo di 46 anni, Yonathan Tedla, prima ha tagliato la gola a sua moglie Jennifer Schlecht, 42 anni, e alla figlia di 5, e poi si è suicidato impiccandosi nel bagno della loro casa di Harlem. A lanciare l'allarme è stato il fratello della donna, non riuscendo a contattarla telefonicamente: "Lui l'aveva minacciata che avrebbe eliminato tutti se avessero divorziato".Continua a leggere

Astronomia : aperta capsula con il suolo della Luna raccolto 50 anni fa : E’ stato aperto un contenitore con campioni di rocce e suolo della Luna portato a Terra dalla missione Apollo 17 quasi 50 anni fa: lo ha deciso la NASA per fare esercitare i suoi ricercatori a studiare i campioni che saranno prelevati durante le future missioni sul nostro satellite. Il contenitore è un cilindro che contiene un campione di regolite, lo strato di roccia e terra che copre la superficie della Luna, raccolto dagli astronauti ...

Giorgia Meloni racconto inedito da Maurizio Costanzo “A 18 anni ero la babysitter della bimba di Fiorello” : Un racconto particolare quello di Giorgia Meloni fatto durante il Maurizio Costanzo Show. Anche la leader incontrastata di Fratelli d’Italia, partito in forte ascesa negli ultimi sondaggi, è stata ospite, come Di Maio e Salvini, di Maurizio Costanzo. Quello che sicuramente ha più colpito i telespettatori è stato il racconto di Giorgia Meloni del suo passato e in particolare del suo lavoro quando era giovanissima prima di intraprendere la ...

Trent'anni dalla caduta del muro di Berlino e molti muri ancora da abbattere : In queste ore di celebrazione del trentennale dal crollo del muro che divideva la città tedesca e il mondo in due blocchi, mi tornava alla mente il discorso di Kennedy nel 1963 giacché in modo certo retorico ma in realtà molto logico esplicitava il carattere fallimentare della cortina di ferro.“Ci sono molte persone al mondo che non capiscono, o che dicono di non capire quale sia la grande differenza tra il mondo ...

È morta a 96 anni Maria Pia Fanfani - seconda moglie del politico Amintore Fanfani : È morta a 96 anni Maria Pia Fanfani, seconda moglie del politico Amintore Fanfani, uno dei più noti esponenti della Democrazia Cristiana, più volte presidente del Consiglio. Maria Pia Fanfani, il cui cognome da nubile era Tavazzani, era nata a Pavia

Pallavolo – Ottima prova della Powervolley Milano : Ravenna annientata 3-0 : Nimir annienta Ravenna: l’Allianz Powervolley Milano vince 3-0. Terzo successo esterno per Milano: una prova corale che esalta la prestazione dell’olandese prova superata: nel momento più difficile dell’inizio della stagione, con la defezione di due centrali, Milano si impone nettamente a Ravenna in tre set e vola a 9 punti in classifica. Una gara straordinaria per i ragazzi di coach Piazza, che vincono per 3-0 (25-27, 16-25, 20-25) ...

30 anni dalla caduta del Muro a Berlino - speciali e documentari Rai - Mediaset e Sky. : Il crollo di un Muro, la fine di un'era. A trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, il 9 novembre 1989, la televisione ricorda quei giorni con una programmazione dedicata. Sabato 9 novembre, Rai1 inizierà a parlarne in "Unomattina in famiglia" alle 8.45, mentre sarà 'Passaggio a Nord Ovest' - condotto da Alberto Angela a partire dalle 15.00 - a proporre ai telespettatori un approfondimento attraverso documenti ...