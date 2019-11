Emily VanCamp commenta entusiasta il reboot di Revenge con un personaggio del cast

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 9 novembre 2019) "Non posso dire chi, ma stanno riportando in scena una persona specifica, che io adoro": cosìhato ildiannunciato ufficialmente questa settimana, confermando che ci sarà un volto delstorico nella nuova serie in lavorazione per ABC. Parlandone in esclusiva a TV Insider, l'attrice ha spiegato di essere molto felice all'idea che la serie di cui è stata protagonista torni in tv con un, che avrà lo stesso tema dell'originale (la vendetta di un parente ucciso) ma nuovi personaggi ed intrecci in un'ambientazione molto diversa, con gli Hamptons abbandonati in favore delle spiagge di Malibù. Ci stanno lavorando insieme il creatore originale diMike Kelley e il produttore esecutivo Joe Fazzio (ora impegnato ne Le Regole del Delitto Perfetto - How to Get Away With Murder). L'annuncio è arrivato da ABC lo scorso 6 novembre, ma la ...

