Atalanta | conferenza Gasperini | “Rigoni? Da noi non andava bene La Samp si sta

(Di sabato 9 novembre 2019) “Porto tre Primavera: Traore, Piccoli e Da Riva. Oggi faccio quello che fa finta di piangere perché numericamente qualche difficoltà c’è ma con lasiamo pronti a rituffarci nel clima di campionato per tenere alte le nostre ambizioni”. Parla così instampa, alla vigilia didoria-, l’allenatore bergamasco Gian Piero. “Gli indisponibili? A parte la squalifica di Ilicic e la lunga assenza di Zapata, Malinovskyi s’è fermato per un risentimento al gluteo, Freuler ha finito in difficoltà in Champions e Gosens ha una sciatalgia che lo ferma a giorni alterni. La sosta per le nazionali sia benvenuta, sono state sette partite in tre settimane molto impegnative e logoranti. Duvan lo abbiamo dovuto fermare qualche giorno per rifarlo allenare a parte: non è pronto. Speriamo lo sia per la Juve alla ...

