Fonte : romadailynews

(Di venerdì 8 novembre 2019) CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E VIA TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIA NOMENTANA ALLO SVINCOLO PER LAL’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI IN DIREZIONE OOPOSTA VERSO LO STADIO DSI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E VIA NOMENTANA ALL’EUR RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE DELL’ARTIGIANATO NEI PRESSI DI VIALE DELLA MUSICA ALTRO INCIDENTE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE MARZIO NEI PRESSI DI PONTE CAVOUR INCIDENTE E RALLENTAMENTI AL QUARTICCIOLO IN VIA PRENESTINA INCROCIO CON VIA STADERINI AL COLLATINO CHIUSA PER LAVORI VIA DI GROTTA DI GREGNA TRA VIA IGINO GIORDANI E VIA COLLATINA RIPERCUSSIONI PER ILNELLE ZONE CIRCOSTANTI PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL ...

virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code per 5 km causa traffico congestionato tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svincolo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-11-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -