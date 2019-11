Morta Anna Zegarelli | la giornalista è stata colta da malore in redazione a 52 anni

Rossanna - italiana Morta carbonizzata in un rogo a Ibiza. La sorella : “Vogliamo la verità” : Rossanna Venturini, 40enne di origine eritrea e cittadinanza italiana, è morta carbonizzata in un maxi incendio scoppiato lo scorso 13 maggio in un edificio occupato nella zona El Viver a Ibizia, dove lavorava come interprete. Dopo 6 mesi i familiari fanno un appello alle istituzioni: "Vogliamo sapere cosa è successo e che fine ha fatto il suo corpo".Continua a leggere

Castellana Grotte. Incidente sulla provinciale 106 : Morta Emily Mastroscianna : Castellana Grotte è in lutto per la morte di Emily Mastroscianna. La ragazza di 26 anni è finita fuori strada

Carabiniere causò incidente Mortale : condanna all'ergastolo della patente : Fece inversione in auto provocando lo schianto in cui perse la vita un giovane: un anno e sei mesi per omicidio stradale. Una pena accessoria, forse, più pesante della stessa condanna penale. Accade a Milano, dove un maresciallo dei carabinieri ha patteggiato un anno e sei mesi, ma non potrà più guidare un'auto in vita sua. Infatti per la prima volta è stato applicato l'«ergastolo della patente». «Una sentenza storica», l'ha definita il ...

Marianna Greco Morta con 4 coltellate alla gola - chiesto nuovo test DNA : “Non si è uccisa” : La famiglia di Marianna Greco, la 37enne di Novoli morta, ufficialmente suicida, con 4 coltellate alla gola, il 30 novembre 2016, ha chiesto un nuovo esame del DNA. Il confronto dovrà essere eseguito nel corso dell'Incidente probatorio richiesto al magistrato inquirente. Nel registro degli indagati per omicidio volontario è iscritto il nome del marito.Continua a leggere

Vieni da me - Susanna Messaggio : ‘Mia figlia Morta a pochi mesi per un problema cardiocircolatorio’ : Intervista toccante quella che Susanna Messaggio concede a Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me in onda giovedì 3 ottobre. La valletta di tante trasmissioni storiche, dopo aver ripercorso le tappe della sua carriera al fianco di veri e propri miti come Enzo Tortora e Mike Bongiorno, svela il proprio dramma personale parlando di Alice, la prima figlia scomparsa a pochi mesi di vita: “La prima ragazza mi è mancata. Era giovane, ...

Vieni da Me - Susanna Messaggio rivela : “Mia figlia Alice è Morta a pochi mesi di vita”. Caterina Balivo si commuove : Susanna Messaggio è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha rivelato il dramma che ha vissuto in segreto, la morte della sua primogenita. “La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio – ha raccontato – . Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata ...

Susanna Messaggio : "Mia figlia è Morta a pochi mesi per un problema al cuore. Lei e Mike sempre vicini a me" : “Ho perso la mia prima figlia quando aveva pochi mesi, ma ancora oggi la sento accanto a me”. Lo racconta commossa la conduttrice Susanna Messaggio, ospite della trasmissioneVieni da me su Rai Uno.La storica valletta di Mike Bongiorno ha parlato del dramma, risalente a molti anni fa: “Alice, la mia prima bambina, è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio Io all’epoca studiavo medicina. Ho ...

Vieni da Me - la figlia persa da Susanna Messaggio : "Morta dopo pochi mesi - come ho reagito". Struggente : A Vieni da me di Caterina Balivo, nella puntata in onda su Rai 1 giovedì 3 ottobre, Susanna Messaggio ha rivelato il suo dramma segreto, la scomparsa di un figlio. "La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio - ha ricordato la Messaggio - . Io all'epoca

Verissimo - Rosanna Lambertucci racconta il dramma : "L'emorragia - mia figlia Morta" : "Mamma mia". Silvia Toffanin era sotto choc ieri a Verissimo nell'ascoltare il racconto drammatico di Rosanna Lambertucci: la morte del padre, gli aborti, il decesso del marito, la sua è stata una vita piena di momenti dolorosi. "La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo - spi