Lo smartphone che diventa un POS | per MasterCard e Intesa Sanpaolo può già essere realtà

ZTE è viva e vegeta e annuncia tre smartphone dalle specifiche vecchie : La serie di smartphone Blade è la più popolare di ZTE e oggi la società ha annunciato tre nuovi modelli: ZTE Blade 10, ZTE Blade 10 Prime e ZTE Blade A7 Prime. Questi dispositivi sono caratterizzati da un prezzo particolarmente abbordabile e offrono alcune specifiche degne di nota. L'articolo ZTE è viva e vegeta e annuncia tre smartphone dalle specifiche vecchie proviene da TuttoAndroid.

LG spera di risollevarsi con queste modifiche nella produzione di smartphone : LG conferma che sfrutterà le aziende ODM per lo sviluppo di futuri smartphone di fascia medio-bassa L'articolo LG spera di risollevarsi con queste modifiche nella produzione di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Disabili - arriva lo smartphone che rende tutto più accessibile : può leggere e parlare : Lo smartphone come strumento tecnologico in grado di aiutare i Disabili a vivere meglio. È questo, in sintesi, ciò che sono in grado di fare i cellulari con intelligenza artificiale. Di primo acchito potrebbe sembrare un utilizzo un po' complesso dei dispositivi mobili, ma in realtà non è così. Questi nuovi telefoni sono in grado di ascoltare, leggere e parlare al posto nostro: una nuova frontiera della tecnologia che punta essenzialmente ad ...

Xiaomi entra nel mondo dei televisori anche in Europa e porta in Italia uno smartphone con fotocamera da 108 Megapixel : Xiaomi prosegue la propria espansione in Europa. Nel corso di un evento organizzato a Madrid infatti, l’azienda cinese ha annunciato l’arrivo nel Vecchio Continente della propria gamma di televisori smart. Non ci sono tutti i modelli commercializzati in patria, ma sono sufficienti ad andare incontro alle esigenze di buona parte degli utenti, con una particolare attenzione, come da tradizione per il brand, al portafogli. Le Smart TV ...

C’è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende : ecco le offerte top di questo martedì : C'è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende: in offerta Xiaomi Mi 9T, Huawei P30 Pro, Motorola One Vision, Samsung Galaxy A50 e altri L'articolo C’è una pioggia di sconti su smartphone che vi attende: ecco le offerte top di questo martedì proviene da TuttoAndroid.

MIUI 11 Global Stabile arriva su molti smartphone con Android 10 - anche su Xiaomi Mi 9T Pro : È iniziato il roll out pubblico di MIUI 11 Global Stabile per i dispositivi interessati dalla prima fase. Ecco l'elenco completo e i link per il download. L'articolo MIUI 11 Global Stabile arriva su molti smartphone con Android 10, anche su Xiaomi Mi 9T Pro proviene da TuttoAndroid.

L’azienda che possiede TikTok ha prodotto uno smartphone (niente male) : (Foto: Smartisan) Annunciato a gran voce come il TikTok Phone, in realtà Smartisan Nut Pro 3 è soltanto prodotto dalla stessa società dietro l’applicazione in testa a tutte le classifiche di download del momento, Bytedance. Ufficializzato per il mercato cinese, non dovrebbe avere molte possibilità di giungere fin da noi ed è un peccato dato che si tratta di uno smartphone davvero niente male. L’equazione Smartisan Nut Pro 3 uguale ...

Anche Xiaomi ha in mente di farvi rilassare prendendovi una pausa dallo smartphone : Xiaomi annuncia che la "Focus Mode" è in in fase di testing all'interno della MIUI L'articolo Anche Xiaomi ha in mente di farvi rilassare prendendovi una pausa dallo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Creato un materiale che potrebbe rendere indistruttibili i display degli smartphone : Da un gruppo di ricercatori della marina USA arriva una soluzione che potrebbe mettere fine al problema della fragilità dei display degli smartphone L'articolo Creato un materiale che potrebbe rendere indistruttibili i display degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Oukitel C17 Pro : la prova di uno smartphone low cost con schermo bucato : Da Oukitel uno smartphone dall'innovativo design con ampio display, cornici sottili e prezzo di 129 euro

Pete Lau ci spiega perché OnePlus continuerà con la strategia del doppio smartphone : Nel corso di una intervista rilasciata a India Times qualche giorno fa, il CEO di OnePlus Pete Lau ha spiegato i motivi che hanno potato la compagnia a presentare due smartphone contemporaneamente. L'articolo Pete Lau ci spiega perché OnePlus continuerà con la strategia del doppio smartphone proviene da TuttoAndroid.

Zone Launcher permette di utilizzare lo smartphone con un singolo swipe dal bordo del display : Zone Launcher è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un Launcher che offre la possibilità di interagire con il dispositivo usando un singolo swipe senza dover alzare il dito o toccare un pulsante. Una singolo gesto di scorrimento consente di trovare e avviare qualsiasi app rapidamente da qualsiasi luogo attraverso una zona nascosta all'estremità del display. L'articolo Zone Launcher permette di utilizzare lo ...

Lucchetto tecnologico per le biciclette : si sblocca con lo smartphone e ha una sirena da 100 decibel : Il vostro Lucchetto per la bicicletta non è abbastanza sicuro? Abus, nota azienda produttrice di soluzioni per la sicurezza fisica di moto e bici, propone 770A SmartX, un prodotto smart decisamente fuori dagli schemi. È un modello ad arco piuttosto ingombrante, che ripaga delle dimensioni e del peso di 2 Kg con tecnologie all’avanguardia. Grazie a una staffa parabolica quadrata in acciaio cementato da 13 millimetri, è certificato come ...