LIVE Nuoto | Nico Sapio 2019 in DIRETTA finali 8 novembre | Benedetta Pilato trionfa di un

(Di venerdì 8 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12: Lanzotti,, Magoga, Cocconcelli, Gastaldi, Riso, Santi, Repetto al via della finale dei 100 misti donne 17.11: Simone Cerasuolo si aggiudica i 100 rana juniores in 59″69. Giovanissimo il rappresentante dell’Imola, classe 2003 17.09: Ancora Martinenghi! Il lombardo vince con 57″25 in rimonta su Scozzoli che chiude secondo in 57″40, terza piazza per Koch in 58″40 17.08: A metà gara Scozzoli, Martinenghi, Sakci 17.05: Questi i protagonisti dei 100 rana uomini: Pinzuti, Fusco, Martinenghi, Scozzoli, Koch, Franca da Silva, Sakci, Giorgetti 17.03: Che battaglia!!! Vincecon 29″74 davanti a Martina Carraro in 29″77. Non riesce a migliorare il record di questa mattina la pugliese ma vince in rimonta. Che rana per l’Italia!!! 17.02: Atlete ai blocchi di ...

