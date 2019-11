La strategia di Salvini tra cinghiali e Draghi

Fonte : agi

(Di venerdì 8 novembre 2019) Dal tema dell'abbattimento deia quello della salvaguardia dei posti di lavoro dell'ex Ilva. Dalla visita alla 'November porc' di Polesine parmense alle comparsate in tv in cui stupisce con dichiarazioni a favore di Marioal Colle. Le giornate di Matteohanno nella loro eterogeneità un forte tratto caratterizzante. Ma un unico fil rouge unisce tanta diversità di contesti e dichiarazioni: l'ex vice premier sente l'aria positiva e i consensi crescenti attorno al suo partito e alla coalizione di centrodestra e non si ferma un attimo, convinto che con le 'picconatè assestate nel risiko di vittorie alle Regionali che intende piazzare, prima o poi, il governo di Giuseppe Conte traballerà. Il segretario leghista ieri ha iniziato la mattinata prendendo parte a una manifestazione della Coldiretti in piazza Montecitorio, schierandosi a favore dell'abbattimento dei ...

LegaSalvini : NAPOLI, LA STRATEGIA DI #SALVINI: 'LIBERARE LA CAMPANIA DAL MALGOVERNO DI DE LUCA E LA CITTÀ DA DE MAGISTRIS” - mikigiobontempo : @Alessia_ing amico giudizio è solo una strategia salviniana, ma se fosse una reale apertura a Draghi (che insieme a… - QLexPipiens : @Gabba73 Altrimenti dobbiamo sorbirci il Bagnai che GIUSTAMENTE accusa di PATERNALISMO il PD e poi Salvini (e Giorg… -