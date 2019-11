Inter | Conte aggiusta il tiro | “nessuno sfogo contro i dirigenti | è stato un discorso

Inter - la dirigenza sarebbe pronta ad accontentare Conte nonostante lo sfogo di Dortmund : A distanza di qualche giorno continua a far discutere la sconfitta subita dall'Inter in Champions League ai danni del Borussia Dortmund. Partita dai due volti, con i nerazzurri in vantaggio 2-0 al Signal Iduna Park al termine del primo tempo e ad un passo dalla qualificazione, per poi essere rimontati nella ripresa, venendo sconfitti 3-2 e ora ad un passo dall'eliminazione. A far discutere, però, è stato soprattutto lo sfogo del tecnico ...

Inter - Conte chiede rinforzi per gennaio : già individuati i profili per rinforzare la rosa nerazzurra : L’allenatore nerazzurro ha chiesto con decisione alla società di rinforzare la rosa, ecco quali potrebbero essere i colpi da piazzare nel mercato di gennaio Lo sfogo di Antonio Conte, seppur non sia piaciuto all’Inter, pare abbia ottenuto gli effetti sperati. La società infatti ha deciso di Intervenire sul mercato di gennaio, rinforzando una rosa che al momento appare davvero troppo corta, soprattutto considerando i tre impegni ...

Mazzola : 'Fossi nell'Inter a Conte direi di finirla e che alla prossima è fuori' : Antonio Conte è da sempre un allenatore che vuole vincere, lo ha dimostrato in ogni sua esperienza da tecnico. Gli atteggiamenti assunti dall'ex allenatore di Juventus e Chelsea stanno però iniziando a diventare troppo pesanti: dopo ogni sconfitta (fin qui veramente poche), Conte lancia frecciatine non troppo velate alla società accusata di non aver lavorato in modo adeguato in sede di mercato estivo. A parlare del suo comportamento l'ex ...

Calciomercato Inter - i nomi dei 4 colpi per accontentare Conte [DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter sta disputando una stagione comunque ben al di sopra delle aspettative, in campionato è in pieno duello con la Juventus per la vittoria dello scudetto, in Champions League la situazione si è complicata terribilmente dopo la sconfitta in trasferta contro il Dortmund ma il club nerazzurro ha ancora chance di qualificazione. Hanno fatto molte rumore le critiche di Antonio Conte verso la dirigenza, ...

Inter - Marotta avrebbe detto sì a Conte : 3 rinforzi - possibile arrivo di Matic in mediana : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato a gennaio. Nel mese di ottobre sono stati evidenziati i limiti ancora presenti nella rosa nerazzurra. Sono bastati gli infortuni di Stefano Sensi, Matìas Vecino, Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez per rendere la coperta corta ed evidenziare problemi nella sostituzione dei giocatori citati. Con le rotazioni limitate e la squadra impegnata in Italia ed Europa, ...

Biasin : Conte non può non accorgersi che l’investimento più grande dell’Inter è stato lui : Su Libero, Fabrizio Biasin analizza l’incazzatura di Conte di martedì sera, dopo la partita con il Borussia, “si è incazzato”. Un’incazzatura esagerata, scrive, anche perché non giustificata dal momento. Non c’è necessità di sparare addosso ai dirigenti in questa fase della stagione. Fino a gennaio, e al mercato, c’è poco da fare. Adesso che Conte ha fatto il Conte, cioè si è incazzato, toccherà a Marotta ...

Inter - De Paul e Kouame sarebbero gli obiettivi di gennaio per accontentare Conte : L'Inter ha bisogno al più presto di rinforzi. Nelle scorse partite è emersa tutta la stanchezza degli undici titolari che hanno giocato quasi tutte le partite dall'inizio della stagione. Ad aggravare la situazione si sono aggiunti i vari infortuni, ultimo quello di Matteo Politano. A sottolineare il problema numerico che affligge il club nerazzurro è stato lo stesso Antonio Conte che ha mandato un chiaro messaggio alla società, invitandola ad ...

Messaggero : l’Inter chiede a Conte di non fare altre dichiarazioni forti fino al mercato : Il Messaggero racconta che il club interista è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni di Conte dopo la partita di Champions contro il Borussia. Lo sfogo del tecnico ha lasciato perplessi un po’ tutti, da Nanchino alla sede di Milano di viale Liberazione. I dirigenti interisti, secondo il quotidiano, sono convinti che le parole del tecnico fossero motivate solo dalla rabbia e dalla delusione per la sconfitta subita. La proprietà cinese è ...

Inter - ci sarebbe anche Borja Valero tra i giocatori sotto accusa di Conte : La sconfitta in Champions League subita contro il Borussia Dortmund continua a bruciare in casa Inter. Un ko pesante, visti i due gol di vantaggio a fine primo tempo, e soprattutto per la situazione di classifica nel girone che vede ora i nerazzurri costretti a vincere le ultime due partite, sperando nel successo del Barcellona contro il Borussia al Camp Nou nel prossimo turno. Nel post partita sono rimbombate le dichiarazioni del tecnico ...

Calciomercato Inter : Conte sarebbe deluso per i mancati arrivi di Dzeko - Vidal e Llorente : "Mi sono fidato su alcune cose, ma non avrei dovuto. Parlo dei limiti della rosa". Il nefasto martedì di Champions League in casa Inter sta facendo discutere non tanto per la rocambolesca sconfitta in casa del Borussia Dortmund (3-2 per i tedeschi nonostante all'Intervallo i nerazzurro fossero in vantaggio di due reti) quanto per l'amaro e duro sfogo di Antonio Conte nei confronti della società. L'allenatore pugliese per l'ennesima volta ha ...

Antonio Conte che dà di matto può solo far bene all'Inter. A patto che non esageri : Se qualcuno in Papuasia non se ne fosse ancora accorto, ve lo diciamo noi: Antonio Conte si è incazzato come solo Er Mutanda con Pappalardo in quel famoso pomeriggio televisivo («Mai più!»). S' è incazzato per la sconfitta di Dortmund, ovvio; s' è incazzato perché detesta vedere le sue squadre non r

Caos Inter - i nomi dei 4 calciatori accusati da Conte : si rischia la rottura [DETTAGLI] : E’ una situazione delicata in casa Inter, il club nerazzurro sta disputando un campionato veramente sorprendente, la squadra di Antonio Conte è pienamente in corsa per lo scudetto mentre in Champions League nonostante il ko contro il Borussia Dortmund è ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Primi 45 minuti di grandissimo livello in Germania poi l’evidente calo nella ripresa frutto anche delle scarse ...

Inter - ci sarebbe stato un confronto tra Conte e la società dopo lo sfogo di Dortmund : Sono state parole pesanti quelle rilasciate dal tecnico dell'Inter, Antonio Conte, che, dopo la sconfitta subita in Champions League, contro il Borussia Dortmund ha tuonato contro la società sottolineando ancora una volta come la rosa sia corta. In particolar modo l'allenatore ha evidenziato come l'estate scorsa si sia fidato di alcune situazioni di cui non avrebbe dovuto. Una situazione legata anche ai tanti infortuni che hanno colpito la rosa ...

Moggi : se fossi stato un dirigente dell'Inter - avrei esonerato Conte : La sconfitta dell'Inter contro il Borussia Dortmund in Champions League è stata uno degli argomenti principali dei media sportivi il giorno dopo la disfatta interista. A tenere banco sono soprattutto le parole del post partita di Conte riferite alla sua società, rea, a suo giudizio, di non aver rispettato pienamente le promesse di inizio stagione per quanto riguarda il mercato. Il tecnico pugliese ha rimarcato infatti che la sconfitta contro il ...