Upas | trama dell' 8 novembre | Diego accetta di patteggiare facendo disperare Raffaele

Upas - trama del 7 novembre : Niko crede che la moglie di Aldo non sia sincera : Torna l'appuntamento dedicato alle novità di Un posto al sole, la soap opera partenopea ambientata sullo splendido scenario del Vesuvio. La trama della puntata di Upas , in onda giovedì 7 novembre su Rai 3 dopo la rubrica 'That's Amore', rivelano che Niko Poggi comincerà ad indagare sulla moglie di Aldo Leone, Delia, tanto da sospettare che non abbia detto la verità. Bice, invece, correrà in soccorso di Guido e Mariella alle prese con il piccolo ...

Upas - trama del 6 novembre : Ugo si reca da Diego in carcere - Giulia in crisi per Denis : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera in onda dal 1996 con un discreto successo di ascolti sulla tv di Stato. La trama della nuova puntata di mercoledì 6 novembre dalle ore 20:45 su Rai 3, rivelano che Ugo Alvini De Carolis farà una visita a Diego Giordano in carcere per aggiornarlo sulle indagini. Giulia Poggi, invece, sarà sempre più in crisi a causa della sua storia con Denis. Un posto al sole, puntata 6 ...