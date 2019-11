Sangue sul Frecciarossa a Bologna | inserviente aggredisce ed accoltella donna

Diabete : una nuova cura per combatterlo - influenza i livelli di insulina e zuccheri nel Sangue : Secondo uno studio pubblicato su “Nature Genetics”, condotto da scienziati dell’Università di Helsinki nell’ambito di una collaborazione internazionale, la chiave per lo sviluppo di una nuova cura, nuovi farmaci e nuove strategie preventive contro il Diabete tipo 2 potrebbe celarsi in un gene. I ricercatori sono partiti dall’analisi del metabolismo degli zuccheri di individui imparentati tra loro (simili per stili ...

Sangue sulla strada : morta una donna - grave l’uomo che era con lei : Schianto alle 8 di venerdì primo novembre sulla Treviso-Mare a Musile di Piave, in territorio Veneziano. A quanto si apprende un’auto, una Mercedes, è finita rovesciata in un fossato a bordo strada: una donna è morta e un giovane risulta gravemente ferito, stabilizzato dai sanitari, è stato elitrasportato all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Per liberare i due, rimasti incastrati fra le lamiere, le squadre dei pompieri arrivate da San Donà ...

Striscia la notizia - indagine sul "Quadrilatero della morte" a Siracusa : livelli choc di piombo nel Sangue : A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con “Ambiente Ciovani”, il contenitore che vede protagonisti giovanissimi consulenti. Questa sera il tredicenne Leonardo Tiralongo, studente delle scuole medie e sindaco dei Ragazzi della città di Siracusa, spiega come combattere l’intos

Sul Guardian il racconto di Estudiantes-Milan del 1969 : una storia di Sangue - violenza e rapimenti : Sul Guardian la storia della sanguinosa partita Estudiantes-Milan del 22 ottobre 1969, cinquant’anni fa. La gara di ritorno della Coppa Intercontinentale si chiuse con un bilancio di tre giocatori arrestati e uno rapito. Quel pomeriggio, Ozvaldo Zubeldía, allenatore dell’Estudiantes, riunì la squadra nella stanza 704 dell’Hotel Nogaro di Buenos Aires per dare le ultime direttive prima di recarsi a giocare alla Bombonera. Nella ...

Gigi Hadid - Sangue freddo con l’infiltrata sulla passerella di Chanel : Gigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla passerella di ChanelGigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla passerella di ChanelGigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla passerella di ChanelGigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla passerella di ChanelGigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla passerella di ChanelGigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla passerella di ChanelGigi Hadid scorta Marie S'Inflitre fuori dalla ...

Florida - 369 profili fake per minacciare i rivali sul lavoro : 'Assaggerò il tuo Sangue' : Tammy Steffen, insegnante di fitness residente in Florida, aveva un vero e proprio 'arsenale' di account e mail falsi: 369 profili fake sui social e una ventina di indirizzi mail falsi, da dove minacciava coloro che reputava suoi 'rivali' dal punto di vista lavorativo. È il Washington post a rendere nota la notizia e a rivelare anche alcune delle frasi con cui la Steffen cercava di intimorire e minacciare le sue vittime. In particolare la donna ...

Afghanistan - Sangue sul voto : bombe a Sorkh Rod e Kunduz : almeno due morti e 17 feriti : Si apre all’insegna del terrore il primo turno delle presidenziali in Afghanistan, che vede opposti il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo dell’esecutivo Abdullah Abdullah. Dopo settimane costellate di attentati firmati dai talebani con l’intento dichiarato di far saltare le elezioni, attacchi sono stati registrati all’apertura dei seggi in diverse zone del Paese. almeno due le vittime, 17 i feriti. Una bomba è esplosa in ...

Roma - autista Atac pestato a Sangue sul bus da 8 ragazzi per un rimprovero : Baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Violenza sulle donne - mariti le pestano (a Sangue) davanti ai figli : Le due mogli avevano comunicato l'intenzione di interrompere la relazione. Negli ultimi mesi, nella zona, sei casi accertati: tra questi un pensionato che ha preso a pugni la moglie in strada e un uomo che ha spento la sigaretta in faccia alla compagna. Due casi simili, con dinamiche quasi identiche: reazioni molto violente di uomini di fronte alla volontà delle compagne di interrompere una relazione. È accaduto, in questi giorni, in ...

Diabete : una bevanda ha sorprendenti effetti positivi sui livelli di glucosio nel Sangue e sul metabolismo del grasso : Un sorprendente effetto positivo di una bevanda sul Diabete è stato scoperto grazie a una meta analisi di studi presentata dalla Southeast Universty di Nanchino in Cina in occasione del 55° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete. Secondo i ricercatori un consumo da basso a moderato di alcol potrebbe avere un effetto “benefico” su soggetti con Diabete di tipo 2, agendo sui livelli di glucosio nel sangue e ...

Alba di Sangue sulla strada - morti 2 ragazzi di 20 e 28 anni : un destino senza pietà : Dramma sulle strade italiane. Ancora una volta le vittime sono giovanissime. Sono due i morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un’auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a Settebagni. Sul posto operatori del 118, Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità per i rilievi. Le vittime sono C.F., 20 anni, di ...

Napoli - lite sulla pista da ballo sfocia nel Sangue : 20enne accoltellato al petto : Questa notte, intorno alle 4.30, un 20enne incensurato è stato ferito all?addome con un oggetto appuntito presso il Club Partenopeo di via Coroglio. L?aggressione sarebbe scaturita...

Domenica di Sangue sulle strade - vittime : 11.28 Un papà e sua figlia di 6 anni hanno perso la vita stamane sull'autostrada Torino-Pinerolo.All'altezza dell'uscita di Piscina, dopo un incidente l'auto ha preso fuoco.Padre e figlia sono rimasti rimasti intrappolati fra le fiamme e non c'è stato nulla da fare. A Roma, altre due persone sono morte nello scontro fra un'auto e una moto al km 22 del Grande Raccordo Anulare, a Settebagni.E ancora,in incidenti diversi, avvenuti ad Agrigento, a ...