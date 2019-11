Samsung Galaxy Note 9 intravede Android 10 beta | mentre Note 10 adotta OneDrive

Udite - udite : Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone : Il Samsung Galaxy A71 5G potrebbe essere lo smartphone pensato per riconquistare il mercato cinese L'articolo udite, udite: Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone proviene da TuttoAndroid.

Samsung Daily è live sui Galaxy S10 e prende il posto di Bixby Home - ma non per tutti : La beta di Android 10 appena rilasciata per la gamma Galaxy S10 manda in pensione Bixby Home e presenta Samsung Daily L'articolo Samsung Daily è live sui Galaxy S10 e prende il posto di Bixby Home, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

In Italia da domani il Samsung Galaxy Fold : evento dell’8 novembre : Quasi ci commuoviamo nel comunicarvi che il Samsung Galaxy Fold, dopo mesi e mesi di tribolazione, sta finalmente per arrivare in Italia. Si terrà nella giornata di domani, venerdì 8 novembre, l'evento di presentazione ufficiale del primo smartphone pieghevole del brand asiatico, a margine del quale verranno resi noti tutti i dettagli che lo riguardano, compreso il prezzo di vendita (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 2000 euro, non vi aspettate ...

Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 : Da oggi al 30 novembre Vodafone ripropone sconti esclusivi per i clienti Happy Black, questa volta tocca a Samsung Galaxy S10 e Huawei P30. L'articolo Vodafone regala ai clienti Happy Black ottime offerte su Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 proviene da TuttoAndroid.

Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza : Samsung ha registrato il marchio Space Zoom per indicare la funzione di zoom ibrido dei Galaxy S11 e Galaxy S11+ L'articolo Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza proviene da TuttoAndroid.

Domani è finalmente il giorno di Samsung Galaxy Fold in Italia : Samsung Galaxy Fold è finalmente pronto a debuttare in Italia: Domani è il giorno dell'evento ufficiale Italiano, durante il quale saranno svelati tutti i dettagli sul lancio e il prezzo di vendita. L'articolo Domani è finalmente il giorno di Samsung Galaxy Fold in Italia proviene da TuttoAndroid.

Non lascerà mai a piedi la batteria del Samsung Galaxy S11 : versione economica super : Mancano ancora un bel po' di settimane prima di scoprire le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy S11. Eppure, da alcuni giorni a questa parte si sono intensificate le indiscrezioni a proposito della sua scheda tecnica. In particolare, alcune fonti sostengono che potrebbe non essere la sola fotocamera il punto di forza di questi modelli. Rispetto a quanto riportato di recente sulle nostre pagine, infatti, occorre prendere in esame anche ...

Almeno 4 problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 con la terza beta di Android 10 : Ci sono Almeno quattro problemi che, a quanto pare, sono stati risolti da Samsung attraverso il rilascio della terza beta impostata su Android 10 per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S10. Una questione che, se vogliamo, garantisce una continuità rispetto a quanto riscontrato di recente con la patch di novembre, secondo le informazioni che vi abbiamo fornito ad inizio settimana. In un contesto di questo genere, dunque, diventa ...

La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente : Un nuovo leak prende in esame l'ipotetica batteria dell'atteso Samsung Galaxy S11 L'articolo La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente proviene da TuttoAndroid.

Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 : Samsung continua lo sviluppo di Android 10 e della One UI 2.0 e quest'oggi rilascia la terza beta dell'OS di Google per la gamma Galaxy S10 L'articolo Arriva la terza beta di Android 10 per la gamma Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità del Bluetooth : Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità della connessione Bluetooth. Avete già ricevuto il nuovo firmware? L'articolo Samsung rilascia un altro aggiornamento per le Galaxy Buds migliorandone la stabilità del Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Risolutivo anche per il Samsung Galaxy Note 9 l’aggiornamento di novembre : Ha ricevuto la patch di sicurezza di novembre 2019 anche il Samsung Galaxy Note 9, ad un solo giorno di distanza dall'avvenuto rilasciato per i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Quale potrebbe essere stato il motivo di questa improvvisa accelerata? Come spiegato ieri in questo articolo, entrambi i dispositivi soffrivano di una particolare falla di sicurezza che li ha esposti a diversi attacchi hacker nelle scorse settimane: la patch di sicurezza di ...

Manuale Samsung Galaxy Watch Active 2 Guida uso smartwatch : Manuale Samsung Galaxy Watch Active 2 PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Watch Active 2

Prima mossa pre Black Friday 2019 per Samsung : in regalo Galaxy Buds con 8 smartphone : Arrivano le prime mosse ufficiali da parte di Samsung in vista del Black Friday 2019, considerando il fatto che da oggi 6 novembre possiamo considerare ufficiale una promozione che fa il paio con la recente valutazione dell'usato per alcuni suoi device, anche se come riportato pochi giorni fa in quel caso tocca concentrarsi sulle stime di TIM. Nello specifico, questo mercoledì ci sono buone notizie per tutti coloro che intendono portarsi a casa ...