Roomba i7+ e Braava jet m6 | i robot collaborano garantendo una pulizia completa della casa

(Di giovedì 7 novembre 2019) L'azienda statunitense ida diversi anni propone sul mercato una vasta gamma diaspirapolvere che sono in grado da soli da occuparsi delle varie fasi di rimozione dello sporco dai pavimenti. Oltre ai tradizionali, l’avanguardistica azienda statunitense ha sul mercato anche dei dispositivi in grado di lavare a fondo i pavimenti, agendo in maniera del tutto autonoma e con ottimi risultati. Questa linea risponde al nome died è stata realizzata per pulire le superfici delle case sia con lavaggio a secco che con acqua. Il nuovolavapavimentijet m6, inoltre, si coordina autonomamente coni7+, così da ottenere il massimodicon il minimo sforzo. Ovviamente, quando bisogna occuparsi delle faccende domestiche, prima si deve eliminare la polvere ed altre tracce di sporco che si sono depositate sul pavimento, poi si deve lavare per ...

