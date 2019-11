Muore a 17 anni stroncato da un infarto mentre gioca a un videogame | “A ucciderlo forse

Muore soffocato a 24 anni. Il medico gli aveva negato il soccorso : “Io ti sento respirare bene” : Aitor, un ragazzo spagnolo di 24 anni, è morto nel gennaio 2018 per arresto cardiocircolatorio. Poco prima la mamma aveva chiesto aiuto al numero d'emergenza sanitaria 112 ma l'operatore all'altro capo del telefono aveva negato l'invio dell'ambulanza: "Signora, suo figlio non ha nulla, respira perfettamente".Continua a leggere

Incidente Arezzo - scontro frontale tra auto : Helena Muore a 29 anni col suo cane - 2 feriti : Incidente stradale oggi ad Arezzo in località Ristradella, all'altezza di Madonna di Mezzastrada. In seguito allo scontro frontale tra due auto, una ragazza di 29 anni, Helena Rapini, è morta sul colpo insieme a uno dei cuccioli del canile dove lavorava e che era in attesa di essere adottato. Altre due persone sono rimaste ferite. Indagini in corso.Continua a leggere

Incidente frontale - ragazza di 29 anni Muore insieme al cane : Lo schianto intorno alle 14.30 alle porte di Arezzo. Un 46enne è stato soccorso in elicottero e portato a Firenze: è in...

Brindisi - incidente stradale sulla circonvallazione : Muore calciatore a 22 anni : Pierfrancesco Copertino lavorava nella nota birreria d lecce “Il cantiere”. Ha perso la vita sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, dove si trovava in compagnia della fidanzata. Ad avere la peggio è stato il 22enne, portiere dell’Avetrana calcio nel campionato di Promozione pugliese.Continua a leggere

Francoforte - Antonio Muore folgorato a 6 anni dopo aver toccato un cavo scoperto all’asilo : I fatti sono avvenuti in un asilo di Francoforte, in Germania. Al momento dell'incidente era presente anche la madre del bimbo, di origini italiane, che ha assistito al dramma senza poter fare nulla. Il Pubblico Ministero locale sta indagando sulle accuse di omicidio colposo involontario.Continua a leggere

Incidente sulla Roma-Fiumicino : Muore Rebecca - 20 anni di Ostia. Due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Rebecca Spera (in una prima versione avevamo scritto Roberta, ce ne scusiamo con i lettori), 20 anni, di Ostia e il...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : Muore Rebecca - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Rebecca Spera (in una prima versione avevamo scritto Roberta, ce ne scusiamo con i lettori), 20 anni, di Ostia e il...

Siracusa - dramma a Targia : smart si ribalta dopo uno scontro - Sebastiano Muore a 34 anni : La vittima dell'incidente è Sebastiano Cavaliere, un 34enne di Augusta. Il dramma si è consumato in Contrada Targia nel pomeriggio di lunedì. Oltre alla vittima, nell'incidente sono rimati feriti anche una mamma col suo bambino trasportati in elicottero in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.Continua a leggere

Incidente sulla Roma-Fiumicino : Muore Roberta - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Roberta Spera, 20 anni, di Ostia e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

Incidente sulla Roma-Fiumicino : Muore Roberta - 20 anni di Ostia - e due feriti gravi. Traffico in tilt verso l'aeroporto : Un grave Incidente sulla autostrada Roma-Fiumicino ha causato la morte di Roberta Spera, 20 anni, di Ostia e il ferimento di altre due. La A91 è stata provvisoriamente chiusa in direzione...

Incidente mortale - la Smart si ribalta e Muore un giovane di 34 anni : Un ragazzo di 34 anni è morto oggi in un Incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto. A perdere la vita è stato Salvatore Cavaliere di Augusta (Sr). L’Incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di contrada Targia, nel Siracusano. La Smart guidata dal 34enne si è cappottata in seguito all’impatto. Una donna e il figlio che si trovavano a bordo di un’altra auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati ...

Lutto a Bibbona - esplosione in casa per una fuga di gas : mamma Martina Muore a 40 anni : È morta dopo 40 giorni di agonia Martina Rossetti, rimasta ferita nell'esplosione della sua casa a Bibbona, in provincia di Livorno, avvenuta per una fuga di gas lo scorso 22 settembre. A nulla sono valsi i vari interventi a cui la donna è stata sottoposta. Ancora in pericolo di vita anche il compagno, 41 anni, mentre sta meglio il figlio di 14. Il sindaco, Massimo Fedeli: "Qualsiasi parola ora sarebbe inutile".Continua a leggere

Resta impigliata al cancello di casa - ragazza di 18 anni Muore impiccata a Ivrea : È rientrata a casa dalla serata trascorsa con gli amici, si è accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma è rimasta impigliata con gli abiti. Incredibile...

Lutto nel mondo del calcio - Muore a 51 anni ex calciatore dell’Inter dei record : mondo del calcio in Lutto, è venuto infatti a mancare un ex calciatore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Si tratta di Alberto Rivolta, difensore nerazzurro scomparso prematuramente all’età di 51 anni. Una lunga malattia se l’è portato via a Monza. Rivolta lottava con una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. Nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Cosenza, Livorno e Seregno, ...