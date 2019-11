Alvin di nuovo a casa dalla Siria | “La mamma sembrava un Ninja” ​​​​​​​

Lui è tornato : Matteo SAlvini di nuovo sulla scena da vincitore : Altro che sconfitto. Ora il capo della Lega indossa i panni del leader moderato, responsabile e rassicurante. Per conquistare, dopo l’Umbria, anche l’Emilia Da Matteo Salvini a Donald Trump così la nuova lingua del potere mescola realtà e verità " L'opportunista Dario Franceschini adesso si prepara per Palazzo Chigi "

Carfagna e Toti verso l’addio a Berlusconi - un nuovo partito con il benestare di SAlvini : L’ex ministra prende le distanze da Forza Italia sull’antisemitismo. Cena con il governatore ligure. Una cinquantina i parlamentari in fuga

Luigi Di Maio con la coda tra le gambe : il retroscena sul nuovo patto con Matteo SAlvini : Luigi Di Maio torna ad ammiccare a Matteo Salvini. L'alleanza con il Pd ha dato i suoi risultati, quelli pessimi, e per il leader del Movimento (già messo in discussione) non tocca fare altro che tornare sui propri passi. Almeno questo è quello che sostiene Repubblica per cui "c'è un nuovo patto tra

Elezioni Regionali Umbria 2019 : centrodestra a valanga. Lega primo partito. Flop Pd e M5S. Tesei nuovo presidente. SAlvini : «Il governo ha le ore contate» : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Elezioni Regionali Umbria : SAlvini viola (di nuovo) il silenzio elettorale : Salvini viola (ancora una volta) il silenzio elettorale. Ieri, sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un post in cui scriveva "Domani in Umbria facciamo la storia! Basta una croce sul simbolo Lega e vinciamo!". Oggi torna a ripetere il concetto: "Convincete amici, parenti, colleghi, magari anche ex fidanzati ad andare a votare: basta una croce sul simbolo Lega". Ma sta davvero violando la legge sul silenzio elettorale, che obbliga i politici a ...

Formigli ci riprova : "Da due anni SAlvini non viene a Piazzapulita. Lo invito di nuovo" (Video) : Corrado Formigli ci riprova e stavolta si affida all’ironia. “Sapete di chi è il compleanno domenica? Sapete chi compie due anni?”, domanda ai suoi ospiti il conduttore di Piazzapulita durante la puntata di giovedì.Di fronte allo spaesamento degli interlocutori, il giornalista svela la soluzione: “Il 26 saranno due anni che Matteo Salvini non mette piede a Piazzapulita. Colgo l’occasione per invitarlo, se vuole venire il 31 ottobre ...

Sull'omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo scontro Conte-SAlvini sulla sicurezza a Roma : Il mondo della politica si infervora sull’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l’ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia”, ha dichiarato il leader ...

Franceschini : «Con i diktat il governo muore - Renzi non sarà il nuovo SAlvini» : Ministro Franceschini, avete celebrato la legge di bilancio come una svolta. Ma pur avendo sterilizzato l'aumento di 23 miliardi dell'Iva, ne avete messi 8 di nuove tasse. Crede davvero che...

Matteo SAlvini sull'immigrazione : "Il nuovo governo ha ricominciano le distribuzioni sui territori" : "Mi hanno segnalato, ahimè, i primi devastanti risultati della politica dei porti aperti e delle porte aperte". Così Matteo Salvini, nella sua diretta Facebook, ha voluto aprire la sua parentesi dedicata alla ridistribuzione dei migranti decisa dal governo Conte bis. Il leader della Lega ha voluto c

SAlvini - nuovo fascicolo al Tribunale dei Ministri : "Deciderà entro 90 giorni" : "Sabato mi è arrivato l’ennesimo fascicolo del Tribunale dei Ministri" che "deciderà nei prossimi 90 giorni", quindi "a dicembre, mi fanno magari il regalo di Natale"; "se devo essere processato per reato di sequestro di persona perché ho bloccato per quattro giorni lo sbarco di cento immigrati da una nave in Sicilia". Ad annunciare questa nuova inchiesta a suo carico è stato lo stesso Matteo Salvini durante un comizio a Riccione.L'ex ...

