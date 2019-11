Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PERDA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE FLAMINIO.INTENSO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. CODE POI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA VIA C.COLOMBO A MOSTACCIANO E IN ...

