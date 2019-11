Pesanti Accuse Contro ex tronista di Uomini e Donne!

“Mi ha costretta”. Mila Suarez - accuse Pesanti contro l’ex Alex Belli : tutti a bocca aperta : Parole pesanti e destinate a lasciare il segno. A Dipiù, comunque, Mila Suarez ha dichiarato di essere quasi stata costretta a operarsi, per cercare di andare incontro alla volontà di Belli: “Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ...

Dani Alves shock - accuse Pesantissime del brasiliano : “Parigi? Lì sono tutti dei fottuti razzisti” : Il giocatore brasiliano ha accusato senza mezzi termini i parigini, con i quali l’amore non è mai sbocciato ai tempi in cui militava nel Paris Saint-Germain Nessuna remora, niente peli sulla lingua. Dani Alves ha attaccato duramente Parigi e i suoi abitanti, accusandoli di comportamenti che, con il genere umano, non hanno nulla a che vedere. AFP/LaPresse Nel corso di un’intervista a GQ, il brasiliano è tornato sul periodo ...

Temptation Island Vip - Pago e Serena ai ferri corti : accuse Pesanti al falò di confronto : falò di confronto per Pago e Serena a Temptation Island Vip. "Sono sei anni che aspetto che dica cosa pensi di me. Non c'entra niente come mi sono comportata" ha rotto immediatamente il ghiaccio lei. Secondo Serena infatti il vero problema erano i motivi alla base del suo comportamento, quindi colpe

Pesanti Accuse per Fortnite : è un videogioco che crea volutamente dipendenza? : Fortnite e la sua Battaglia Reale sono ormai sulla cresta dell'onda da un paio d'anni. Da quando gli sviluppatori di Epic Games hanno deciso di stravolgere il loro shooter costruttivo con una modalità da scaricare gratuitamente su un po' tutte le piattaforme - Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Swith e dispositivi mobile iOS e Android -, che schiera in campo fino a cento giocatori in contemporanea su una grande isola. Obiettivo è quello ...

Notizie del giorno – Panchine traballanti in Serie A - Messi alla Fiorentina - le Pesanti Accuse di Taribo West : LE Panchine traballanti IN Serie A – Alta tensione a Genova, altra pesanti sconfitte per Sampdoria e Genoa. Le situazione per Di Francesco e Andreazzoli sono delicatissime, nelle ultime ore sono andate in scena valutazioni che hanno portato a confermare la fiducia nei confronti dei due allenatori. Di Francesco si gioca tutto nella trasferta contro il Verona, in caso di ko pronto il nuovo allenatore: l’ex Fiorentina Stefano Pioli. Si ...

Serie C - 5 Daspo per i tifosi del Catania : le accuse sono Pesantissime : Quattro Daspo per la durata di tre anni e uno per la durata di cinque sono stati emessi dalla Questura di Catania nei confronti di cinque ultras del Catania accusati di aver partecipato nello stadio Angelo Massimino, all’inizio della partita Catania-Viterbese del 15 settembre scorso, ad una aggressione ai danni di uno steward. La vittima, in servizio ad uno degli accesso della Curva Sud, si era rifiutata di far accedere nello stadio ...

Juventus - blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse sono Pesantissime [DETTAGLI] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Caso Schwazer - accuse Pesantissime di Alex : “le provette sono state manomesse - volevano colpirmi” : L’ormai ex marciatore italiano ha parlato alla vigilia dell’udienza che si terrà domani presso il Tribunale di Bolzano Alex Schwazer domani si recherà presso il Tribunale di Bolzano insieme ai suoi legali, per assistere all’udienza in cui il gip Pelino illustrerà le conclusioni della perizia del Ris di Parma. LaPresse Un’analisi, condotta dal colonnello Giampietro Lago, secondo cui il valore di concentrazione del ...

Le Pesanti Accuse di Giulia De Lellis - nel suo libro : “Se sapesse che mangio pasta e non mi alleno” : Il libro di Giulia De Lellis sta per arrivare nelle librerie di tutta Italia ma l’influencer ha deciso di anticiparne alcuni stralci attraverso il suo profilo Instagram. Sono pochissime le pagine rese note fino a oggi, paragrafi estrapolati qua e là che racconterebbero storie di vita vissuta, momenti realmente accaduti. È inquietante in particolare un passaggio che Giulia ha deciso di condividere.\\Racconta una sorta di ribellione che l’avrebbe ...