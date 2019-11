Perché l' Ue non può decarbonizzare il sistema elettrico senza il nucleare

Ergastolo ostativo - firmo la petizione. Perché le minacce ai giudici non avvengono solo al cinema : La discussione sull’Ergastolo ostativo, sviluppatasi in questi ultimi giorni, è di quelle ad alto tasso di delicatezza ed è necessario procedere con ordine e semplicità. Prima di tutto, bisogna sapere di cosa stiamo parlando. Ai detenuti in genere, se in carcere si comportano bene e senza dare problemi, il giudice può accordare dei benefici, come concedere permessi-premio (per uscire di galera per particolari esigenze), dare la possibilità di ...

Taylor Mega - Perché è finita con Giorgia Caldarulo : “Non ha retto…” : Giorgia Caldarulo e Taylor Mega: ecco perchè è finita tra loro Taylor Mega ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. E in questa occasione la ragazza ha parlato della sua vita personale, dei suoi progetti futuri e anche del suo nuovo calendario fatto per beneficienza. Il giornalista del magazine edito da Cairo Editore ha poi chiesto a Taylor Mega della sua ultima fiamma Giorgia Caldarulo, con la ...

Gianrico Carofiglio a DiMartedì : "Prima gli italiani non significa nulla". Ecco Perché Salvini trionfa : "La frase prima gli italiani non significa nulla". In pochi secondi Gianrico Carofiglio, magistrato, scrittore ed ex parlamentare del Pd, riassuma a DiMartedì in pochi secondi la posizione di gran parte della sinistra italiana. Leggi anche: "Anche i nazisti...". Carofiglio oltre i limiti dalla Grube

Maltempo - Borrelli : “In Italia si muore Perché non si conoscono i piani di protezione civile - già 31 vittime quest’anno” : “Ancora oggi in Italia si muore perché non si conoscono i piani di protezione civile e le aree esposte a rischio. Quest’anno abbiamo già 31 morti solo per eventi idrogeologici e idraulici, non ce lo possiamo permettere“: lo ha dichiarato il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, durante una audizione in commissione Ambiente alla Camera dei deputati. “Dobbiamo fare di più per la prevenzione, siamo ...

Da Alitalia all’ex Ilva : ecco Perché Cdp non può intervenire : L’uscita del leader di Italia Viva,?Matteo Renzi, riapre il tema della discesa in campo di Cassa nel dossier dell’acciaieria di Taranto. Ma i vincoli statutari limitano il margine d’azione della spa di?Via Goito

Segre risponde a Salvini : “Lo inconterò. Se io non odio - Perché non dovrei aprire la porta?” : Matteo Salvini aveva fatto sapere in mattinata di voler chiedere un incontro con la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz. Il leader leghista, tuttavia, non si era definito pentito per il suo voto sulla Commissione voluta da Segre. "Certo, perché non dovrei. Se lui mi vuole incontrare, perché no?", risponde ora la senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz.Continua a leggere

NBA – Perché Russell Westbrook non ha giocato contro Memphis? Riposo programmato da parte dei Rockets : Russell Westbrook non è sceso in campo nella sfida fra Grizzlies e Rockets: Houston gli ha concesso una giornata di Riposo già programmata in vista del back to back Nella sonora sconfitta rimediata dagli Houston Rockets a Miami, visto il -46 di plus minus e i soli 10 punti segnati, Russell Westbrook è stato senza dubbio uno dei peggiori in campo fra le file dei texani. Era lecito dunque aspettarsi una reazione da ‘Mr. Tripla Doppia’ che ...

Usa 2020 - ecco gli Usa di The Donald : «Trump vince di nuovo - Perché non dovrebbe?» : 3 novembre 2020: un anno esatto all'ennesimo appuntamento con la Storia. Quella che Donald Trump, oramai mille giorni fa, ha stravolto, cambiandola per sempre e cambiando il volto di un Paese che...

"Sei una femmina - non devi vestirti da uomo". 15enne aggredita a Torino Perché lesbica : Una 15enne ha denunciato di essere stata aggredita, giovedì scorso a Torino, all’uscita della stazione della metro di Porta Nuova, perché lesbica e con indosso abiti maschili. La giovane ha raccontato di essere stata presa a pugni da un passante, mentre stava andando a prendere il pullman per andare a scuola. “Non è il primo caso di violenza a sfondo lesbofobico di quest’anno in città”, ...

Cassano : “Il problema di Ancelotti? L’assenza di un vice - non può essere suo figlio Perché…” : Cassano si è espresso sui problemi del Napoli Antonio Cassano ex attaccante ha espresso il suo parere sui problemi del Napoli nel corso di ‘Tiki Taka’, queste le sue dichiarazioni: “Il problema di Carlo Ancelotti a Napoli è l’assenza di un vice. Ancelotti è un grandissimo allenatore e gestore. Ma non dimentichiamoci che al Milan ha avuto Tassotti come vice che per dieci anni gli ha curato tutto e al Chelsea ha ...

Il Ceo di McDonald’s si dimette per un flirt. Ecco Perché in Italia non succede : Ha dovuto rassegnare le dimissioni: il Ceo McDonald’s, Steve Easterbrook, 52 anni, ha lasciato l’incarico quando, al termine di un’indagine interna, si è scoperto che aveva avuto una relazione consensuale con una dipendente. L’amministratore delegato del colosso degli hamburger ha violato la policy e le severe norme etiche a cui devono attenersi sia il personale, sia il top management dell’azienda. Lo ha ammesso lui stesso, con una ...

Genova - 8 anni fa l’alluvione : “Lavoriamo Perché non si ripeta” : “Era il 4 novembre del 2011, quando Genova venne travolta dall’alluvione durante la quale persero la vita 6 persone, tra cui 2 bambine. Oggi, a distanza di 8 anni esatti, la Liguria si sveglia affrontando l’ennesima emergenza meteo. Stamattina sarò a Sestri Levante e a Borghetto Vara, vicino ai sindaci e agli abitanti dei comuni più colpiti da quest’ondata di maltempo. Stringersi a loro e lavorare al massimo per la ...

Giorgio Tacchia racconta Chili : "Non siamo in competizione con Netflix - ecco Perché" : Con oltre 3 milioni di clienti, cinque Paesi e più di 40 milioni di fatturato, Chili è realtà in continua espansione. Come una sorta di blockbuster moderno e 2.0, è una piattaforma italiana per guardare film e serie TV on demand ma senza abbonamento. "E' il primo ed unico marketplace di intrattenimento", racconta a Tvblog Giorgio Tacchia, CEO di Chili. "Una sorta di negozio disponibile ovunque, dove si possono comprare o noleggiare film, sia ...

Perché Anonymous Italia torna all’attacco in vista del 5 novembre : Anonymous Italia colpisce in vista del 5 di novembre (fonte:Anonymous Italia) Gli attivisti di Anonymous Italia sono tornati colpire con una serie di attacchi in previsione del 5 novembre. I bersagli degli attacchi sono stati, come spiegano gli stessi attaccanti, i siti internet di alcune “istituzioni del nostro paese, che dovrebbero essere le prime ad informare e lottare con i nostri agricoltori e artigiani contro il cambiamento climatico”. A ...