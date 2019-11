Napoli | una lunga giornata di caos | ecco cosa accadrà con Ancelotti

Napoli - De Magistris : “Non si respira una bella aria. Qualcosa si è rotto” : “La situazione del Napoli? Non si respira una bella aria da questo punto di vista, la squadra in campo non mi pare concentrata e compatta, non c’e’ un bel gioco”. Lo dice Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Sulle colpe di questa situazione, De Magistris si chiama fuori: “Non so, non conosco le cose nel dettaglio. Sembrerebbe che nessuno vada ...

Repubblica : De Laurentiis rassicura Ancelotti sul futuro - ma il Napoli resta una polveriera : Dopo il comunicato del Napoli che ha lasciato qualche dubbio su quale sia il rapporto che intercorre in questo momento tra Ancelotti e De Laurentiis, Repubblica ha pubblicato un aggiornamento interessante in cui riporta che sarebbe stato lo stesso presidente a rassicurare l’allenatore del Napoli resta invece in sella per il momento Ancelotti, rassicurato da De Laurentiis nel corso di una lunga telefonata. Ma il presidente si aspetta che ...

Cataliotti sull’ammutinamento : “Napoli - ipotizzabile una multa - c’è anche un danno d’immagine” : Cataliotti: hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a tutti che i calciatori hanno tanti privilegi ma restano dei lavoratori subordinati Jean-Christophe Cataliotti, avvocato e agente Fifa oltre che esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare l’ammutinamento in casa Napoli. Queste le sue parole: SU COSA RISCHIANO I GIOCATORI DEL NAPOLI “Hanno sbagliato, perché bisogna ricordare a ...

CorSera : il Napoli resta una polveriera nonostante la bella partita : Un bel Napoli, quello di ieri sera, scrive il Corriere della Sera, che tiene testa ai terribili ragazzi del Salisburgo, giocando con la loro stessa intensità. La qualificazione agli ottavi di Champions non è per niente sfumata, solo ritardata. Ma la scena è stata rubata dal post partita. Scrive il quotidiano: “i giocatori, a dispetto di Aurelio De Laurentiis di tenere tutti in ritiro fino a domenica, decidono autonomamente di trascorrere ...

Napoli-Salisburgo - Insigne : ”Ho visto una risposta di gruppo - dobbiamo continuare a lavorare” : Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo il pareggio, 1-1, al San Paolo contro il Salisburgo: Queste le sue parole: ”E’ un periodo un po’ così, dobbiamo alzare la testa e continuare a lavorare. Sappiamo di dover dare continuità, non possiamo fare una partita buona e poi un’altra sottotono come a Roma, prima o poi la fortuna girerà a favore. Come con ...

Champions - il Napoli si qualifica se… (è in una botte di ferro) : Champions, il Napoli si qualifica se.. Il Napoli si qualifica per gli ottavi di finale? Quali risultati deve ottenere? Il Napoli ha 8 punti in classifica, il Liverpool 9 e il Salisburgo 4. Se il Salisburgo non dovesse battere il Genk in trasferta, il Napoli sarebbe qualificato anche perdendo contro Liverpool in trasferta e Genk in casa. Se il Salisburgo dovesse battere il Genk, al Napoli basterebbe battere i belgi in casa, oppure pareggiare a ...

Diciotto tiri in porta in un tempo - mai nessuna italiana in Champions come il Napoli : Diciotto tiri in porta in un tempo, il primo. Contro il Salisburgo il Napoli fa segnare un piccolo record: mai nessuna squadra italiana in Champions League aveva accumulato così tante conclusioni in una frazione di gioco. Lo segnala Opta, che raccoglie questo tipo di statistiche dalla stagione 2003/04. L'articolo Diciotto tiri in porta in un tempo, mai nessuna italiana in Champions come il Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

LIVE Napoli-Salisburgo calcio - Champions League 2019 in DIRETTA : una vittoria per chiudere la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Napoli-Salisburgo – Le probabili formazioni di Napoli-Salisburgo – La presentazione di Napoli-Salisburgo CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BORUSSIA DORTMUND-INTER DALLE 20.45 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Salisburgo, match valido per il Gruppo E della Champions League 2019-2020. I partenopei affronteranno al San Paolo gli austriaci, in una ...

Balotelli e cori contro il Napoli : sì - nel calcio italiano vi è una emergenza razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

Marsch : “Il Napoli è una super-squadra - giochiamo con sicurezza e passione” : Il ritiro non sanno nemmeno cos’è, “non è mai successo, non sapremmo nemmeno come reagire”. Per cui che il Napoli sia in ritiro o no al Salisburgo poco importa. Deve vincere la squadra di Marsch, anche se il tecnico punta tutto sul bel gioco. Lo dice chiaro e tondo in conferenza stampa: “I tre punti non devono essere il nostro obiettivo, dobbiamo giocare con la testa sgombra e pensare solo a fare un buon calcio. Sarebbe ...

Serie A - la classifica di pali e traverse : Napoli sfortunato - l’accoppiata Mertens-Milik ha colpito 7 ‘legni’ : Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, attesa per il posticipo tra Spal e Sampdoria, partita molto importante per la salvezza, nel frattempo è il momento dei primi bilanci. Continua il momento magico dell’attaccante Ciro Immobile, altro gol per il biancoceleste nella sfida contro il Milan, sono ben 13 le reti per l’attaccante in 11 partite, una media altissima e che potrebbe aumentare nelle ...

Il Napoli non è una squadra in crisi - ma un virus c’è e va individuato : Rivedere le partite, aiuta. Ieri, a caldo, quella del Napoli sembrava una pessima partita. Non è diventata ottima, ovviamente. È stata una partita in cui il Napoli ha pagato tutti i suoi errori. Ma non è stata disastrosa. Forse sarebbe potuta diventarla se Kolarov avesse realizzato il rigore. Invece proprio quella strepitosa parata di Meret (lui merita un discorso a parte) ha dato la scossa a venti minuti di ottimo Napoli che però ancora una ...

Il Giornale : il Napoli squadra con giocatori a durata limitata. Quasi mai una partita intera : Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive della sconfitta del Napoli, ieri, all’Olimpico, ad opera della Roma di Fonseca. E’ come se Penelope si fosse trasferita a Napoli: fa e disfa i sogni di gloria della squadra, ma ora è più il disfare che il fare. Due rigori “hanno forse segnato definitivamente i sogni di gloria del Napoli”. Quello non assegnato a Llorente contro l’Atalanta e quello realizzato ieri da Veretout. Tra ...

Non è tutto nero come sembra - se quella del Napoli fosse una febbre di crescenza? : Non ho fatto indagini statistiche. Ma, a naso, credo che (fatta eccezione per la Roma post 2001) molto raramente nella storia del campionato italiano una squadra sia stata tanto a lungo ai vertici senza vincere uno scudetto come accaduto al Napoli negli ultimi sei o sette anni. Una squadra che, caso unico, per ben due volte ha vinto l’inutile titolo d’inverno senza poi agguantare lo scudetto. Sempre vicini al successo, insomma, senza ...