La crisi dei colossi del videogioco

Siria - il ritorno dei curdi sotto la protezione di Damasco deve farci pensare. E al diavolo l’ipocrisia : “Crediamo nella democrazia, ma dobbiamo riconsiderare i nostri alleati”. Mazloum Abdi, comandante in capo delle Forze Democratiche Siriane, fazione arabo-curda collegata all’Ypg, ha spiegato con queste parole su Foreign Policy la decisione dei curdi del Rojava di allearsi con Damasco in funzione anti-turca. L’accordo è arrivato grazie alla mediazione russa. “Noi non crediamo alle loro promesse – ha puntualizzato ...

Franco Bechis sui poliziotti uccisi a Trieste : "Ho visto molta ipocrisia da parte dei politici" : "Ieri a Trieste due giovani poliziotti poco più che trentenni sono stati uccisi da due balordi di Santo Domingo acciuffati dopo il furto di un motorino. È un dolore che Roma ha vissuto quando poco più di due mesi fa ad essere ucciso da altri due balordi (americani) fu il carabiniere Mario Cerciello

Clima - ai giovani dico che la rivoluzione verde parte dal disprezzo dell’ipocrisia dei potenti : Nonostante le calde lacrime di Greta Thunberg, i sogni spezzati di una bambina cresciuta troppo in fretta, la sua tenacia e la sua infaticabile lotta, e nonostante ovunque gli ecosistemi collassino, i potenti continuano per la loro strada. La ragazzina svedese, con la sua profonda intelligenza e sensibilità, ha già capito tutto: sa che in questi summit di potenti si dice tutto e il contrario di tutto, si promette e si rinnega tutto, si cambia ...

Upas - puntate dal 23 settembre : Irene accusa dei problemi legati alla crisi dei genitori : Lo sceneggiato Un Posto al sole, ambientato interamente a Napoli, continua a collezionare ottimi ascolti su Rai 3. alla luce delle anticipazioni, le prossime puntate puntate in programmazione dal 23 al 27 settembre si preannunciano a dir poco ricche di situazioni inattese per gli spettatori. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Vittorio Del Bue e Anita Falco saranno sempre più vicini mentre la piccola Irene inizierà ad avere dei problemi per via ...

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

Libero fuori "dalla comunità dei giornalisti". L'ipocrisia dell'Ordine : tolleranza a senso unico : Ieri il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Verna, ha attaccato Libero, mettendolo fuori «dalla comunità dei giornalisti». Non ricordiamo se l'Ordine avesse preso provvedimenti nei confronti del Manifesto quando titolò con "Pastore tedesco" la prima pagina dell'edizione in cui dava notizia

La corsa al versamento dei renziani : Conte apre la crisi di Governo - è boom di donazioni ai Comitati dell'ex premier : Una corsa allo sportello alla rovescia, non prelievi ma oculati versamenti. I primi bonifici sono partiti il 20 agosto, e nel giro di due settimane arrivano sul conto corrente dei Comitati di Azione Civile ben 36mila euro, frutto delle sole donazioni dei parlamentari del Partito Democratico di area renziana alla nuova “cosa” di Matteo Renzi. Una solerzia sospetta se si incrociano le date dei versamenti con il calendario. ...