Kia Niro Plug-in | la nostra prova cittadina

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La presa per la ricarica della batteria da 8,9 kWh di Kia-in Abbiamoto il nuovo crossover Kia-in tra le vie del centro di Milano simulando una normale mattinata di lavoro di un libero professionista. In totale abbiamo percorso poco più di 30 chilometri con un consumo di 1,4 litri per 100 km. Il powertrain-in La città è l’ambiente ideale di Kianella motorizzazione-in. Senza bisogno di azionare alcun tasto, la macchina ha sfruttato la sua carica elettrica. Kiainfatti ha un motore GDi da 1,6 litri benzina a iniezione diretta, abbinato a un pacco batterie agli ioni di litio da 8.9 kWh. I 141 CV del sistema ibrido combinato rendono questa vettura tranquilla ed equilibrata poco adatta alle partenze da Formula 1. Ma è tra le prime della classe per la sua attenzione ad avere un basso impatto ambientale. Le sue emissioni di CO2, infatti, sono pari ...

