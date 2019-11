Conte e Zingaretti insieme valgono di meno di Salvini secondo i sondaggi

Manovra - Zingaretti : “Polemiche di Renzi operazione di basso livello. Fiber? Salvini accusa Conte di atto che ha fatto lui” : “Giusto che tutti portino il contributo in un’alleanza, il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una Manovra sottoscritta da tutti è un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”. Nicola Zingaretti evoca esplicitamente Matteo Renzi e le polemiche provenienti da Italia Viva sulla legge di Bilancio. “Combatto anche per Renzi, se pensa che ...

Marcello Sorgi ironico a L’aria che tira “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Conte - Zingaretti e Renzi - vince sicuramente Salvini” : Una battuta ironica quella di Marcello Sorgi a L’aria che tira andato in onda su La7 ieri sera. Marcello Sorgi già direttore di Rai1 e del gornale La Stampa ha parlato delle prossime decisive elezioni regionali in Emilia Romagna. Al programma condotto da Myrta Merlino il famoso giornalista non si è tirato indietro da formulare un pronostico: “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e ...

SCENARIO/ La mossa di Renzi che dà scacco a Zingaretti e Conte : Renzi è tornato a far ballare il governo. Se presenta una sua lista in Emilia-Romagna e Di Maio non si allea al Pd, Zingaretti ha chiuso e Conte anche

Crozza e lo stratagemma di Conte - Grillo e Zingaretti per eliminare Di Maio. Ma il finale è a sorpresa : Maurizio Crozza veste i panni Contemporaneamente di Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti , nella sesta puntata di “Fratelli di Crozza“, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. I tre, uniti in una tavola rotonda, progettano uno stratagemma per realizzare “l’eliminazione fisica di un Ministro degli Esteri di Avellino, facendolo sembrare un incidente”. Basta un’arma insospettabile: un ...

Ospedale Columbus di Roma verso la chiusura - a rischio 750 lavoratori e 258 posti letto. I sindacati : "Conte e Zingaretti silenti - servono fatti" : Rischia seriamente il fallimento l’Ospedale Columbus di Roma, 258 posti letto e 750 dipendenti tra medici, infermieri e personale, considerata clinica d’eccellenza in alcune specialistiche. Una situazione arrivata sull’orlo del baratro e che potrebbe assestare un altro duro colpo al sistema sanitario della Capitale, dove le liste d’attesa sono infinite e c’è carenza di posti per i pazienti. Domani ...

Vittorio Feltri a Sergio Mattarella : "Sciogliere le Camere e urne. Conte e Zingaretti senza dignità" : Bisogna saper perdere. E nessuno è più bravo di Conte e Zingaretti nell'arte dell' insuccesso. Entrambi meritano un premio, quello di essere spediti a casa con la preghiera di trascurare la politica così come gli elettori trascurano loro, preferendo dare il voto a chiunque altro. È vero che una cons

Elezioni Umbria - Conte : “La foto di Narni con Zingaretti e Speranza? La rifarei mille volte” : “I commentatori mi chiedono perché io sia andato a Narni. C’era da dare una mano. Ritornando indietro lo rifarei non una volta ma mille volte perché penso che la politica sia coraggio e determinazione e proseguire con una visione strategica”. A dirlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando le Elezioni in Umbria che hanno visto la netta vittoria del centrodestra al suo arrivo a Marina di Ravenna. L'articolo ...

Governo : Conte sente Di Maio e Zingaretti - riflessione dopo voto Umbria : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa mattina il premier Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente sia il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il segretario dem Nicola Zingaretti. Nel corso delle telefonate, che vengono descritte "cordiali", c'è

Matteo Salvini contro Zingaretti - Conte e Di Maio : "Per me siete come moscerini sulle vacche" : Alla vigilia del voto in Umbria, dopo essersi sentito dare dell'"ubriacone del Papeete" da Nicola Zingaretti, Matteo Salvini alza il livello della tensione. Risponde al fuoco. Lo fa a modo suo, con toni durissimi. Si parte dall'attacco alla legge di bilancio: "Questa manovra economica, fra tassa sul

Umbria - elezioni : Conte - Di Maio e Zingaretti insieme. Il premier : «La manovra è redistributiva» : E alla fine foto fu. Non è quella di Vasto (Vendola-Bersani-Di Pietro), né quello di piazza Santi Apostoli con Prodi. E' la foto di Narni, quella che immortala il nuovo...

Umbria - Conte e Di Maio ‘perdono’ Zingaretti : “Ma dov’è finito?”. Poi la battuta del capo M5s : “Ci avevi già abbandonato?” : Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti sono a Narni per sostenere il candidato comune, Vincenzo Bianconi, nelle regionali umbre. A un certo punto, tra le strade della città in provincia di Terni, il presidente del Consiglio e il capo politico del M5s si guardano intorno e non trovano il segretario del Pd. Che li raggiunge dopo qualche minuto. “Ci avevi già abbandonato?” gli chiede ironico il ministro degli Esteri tra ...

Conte - Di Maio - Zingaretti e Speranza insieme a Narni per salvare l’Umbria da chi “semina odio” : "Io credo che questa alleanza politica non sia una parentesi, ma che possa rappresentare un investimento strategico per il futuro, che dia risposte, che sia un’alternativa credibile e concreta. A me non interessa chi semina odio ma risolvere i problemi reali dei cittadini", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'evento a Narni, in Umbria, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...