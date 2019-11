ATP Finals – Panatta e la sfortunata edizione 1975 | “3 sconfitte su 3 | colpa di un

ATP Finals 2019 : Roger Federer a caccia di un titolo che gli manca dal 2011 : Quella di quest’anno sarà la diciassettesima partecipazione di Roger Federer all’atto conclusivo annuale del circuito maggiore ATP, che fino al 2008 si chiamava Masters Cup e che ora, da quando si gioca a Londra nel 2009, si chiama ATP Finals. Il 38enne fuoriclasse svizzero di Basilea ha vinto il torneo per sei volte ma l’ultima risale a otto anni fa: ci è riuscito infatti nel 2003, il suo secondo anno tra i migliori otto del mondo e l’ultimo in ...

LIVE Sinner-Ymer - NextGen ATP Finals 2019 in DIRETTA : l’altoatesino vuole confermarsi e conquistare le semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer – La presentazione della giornata di incontri (6 novembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e lo svedese Mikael Ymer, valido per la fase a gironi delle Next Gen ATP Finals, torneo di tennis riservato ai migliori otto giocatori del circuito nati a partire dal 1998. Sinner è atteso a delle ...

Next Gen ATP Finals 2019 – Sinner si gode il primo successo : “qualcosa è cambiato rispetto al 2018…” : Il tennista italiano ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro Tiafoe nel primo incontro delle Next Gen Atp Finals 2019 Cominciano come meglio non potrebbero le Next Gen Atp Finals 2019 di Jannik Sinner, capace di vincere in rimonta all’esordio contro lo statunitense Frances Tiafoe. Dopo aver perso il primo set, il giovane azzurro alza il ritmo e il livello del proprio gioco, riuscendo a chiudere la contesa grazie ad una ...

VIDEO ATP Finals 2019 - il sorteggio di Matteo Berrettini e l’analisi dei gironi : Non un sorteggio magnanimo per Matteo Berrettini in vista delle ATP Finals 2019 di Londra. Certo, non si può certo sperare di trovare un avversario abbordabile in un torneo simile, per giunta quando sei il numero 8, ma quando sai che dovrai sfidare Novak Djokovic e Roger Federer, sai già che tutto partirà in salita. Il quarto elemento del Gruppo Borgo sarà Dominic Thiem, che il romano ha sfida due volte nel solo mese di ottobre. Andiamo, quindi, ...

Tennis - Next Gen ATP Finals 2019 : super esordio di Jannik Sinner! Vittoria in quattro set su Frances Tiafoe : E’ subito un Jannik Sinner stellare nella prima giornata delle Next Gen ATP Finals a Milano. L’altoatesino ha sconfitto in rimonta in quattro set l’americano Frances Tiafoe, numero 47 del mondo, con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Un successo fondamentale in ottica qualificazione alle semifinali per il nativo di San Candido, che domani affronterà lo svedese Mikael Ymer, che ha battuto il ...

Next Gen ATP Finals 2019 – Esordio positivo per Jannik Sinner - l’azzurro stende Tiafoe in rimonta : Il tennista italiano comincia come meglio non potrebbe le Next Gen Atp Finals 2019, vincendo all’Esordio contro l’americano Tiafoe Jannik Sinner vince all’Esordio nel gruppo B alle Next Gen Atp Finals, torneo che raggruppa i più forti Under 21 del mondo che, per la prima volta, scendono in campo sul veloce indoor dell’Allianz Cloud. Il tennista italiano stende in rimonta Frances Tiafoe, imponendosi con il risultato ...

Berrettini sorteggiato con Djokovic - Federer e Thiem alle ATP Finals : Sorteggio sulla carta proibitivo per Matteo Berrettini, che da domenica disputerà le sue prime Atp Finals sul cemento di Londra

ATP Finals 2019 : Matteo Berrettini e il sogno di Londra. Gruppo difficilissimo - ma l’obiettivo è acquisire esperienza : Matteo Berrettini e il sogno di Londra diventato realtà. Il tennista azzurro è pronto e da domenica 10 novembre inizierà la sua avventura nelle ATP Finals di tenni. Erano 41 anni che un italiano mancava all’appello e, considerando che si parla di un classe ’96, le prospettive possono essere ancor più importanti. 2 tornei vinti, 42 vittorie in 63 incontri, le semifinali nello Us Open e gli ottavi di finale a Wimbledon: sono questi ...

ATP Finals 2019 - i favoriti. Djokovic su tutti - a seguire Federer - Nadal la grande incognita : Da domenica andranno in scena a Londra le ATP Finals, il torneo conclusivo del circuito maggiore dell’ATP con gli 8 migliori tennisti del 2019. I favoriti sono sempre i soliti, e cioè Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, ma qui entrano in ballo almeno due variabili: Djokovic e Federer sono stati sorteggiati nello stesso girone, quello dove c’è anche Matteo Berrettini, per cui se uno dei due arriverà secondo nel girone dietro all’altro ...

Calendario ATP Finals 2019 : date - programma - orari e tv. Berrettini debutta con Djokovic : Dopo una stagione esaltante Matteo Berrettini si appresta ad affrontare le Atp Finals che si disputeranno a Londra. Il tennista romano è stato inserito nel gruppo denominato “Borg” con Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Uno scontro tra titani che farà la gioia degli appassionati di tennis. Berrettini esordirà domenica 10 Novembre contro Djokovic, il match si giocherà al termine della sfida di doppio Ram/Salisbury – ...

ATP Finals di tennis - sorteggiati i gironi : l'italiano Berrettini con Federer e Djokovic : C'era grande attesa per i sorteggi dei gironi delle Atp Finals 2019 che si disputeranno dal 10 al 17 novembre a Londra alla O2 Arena e finalmente oggi poco dopo le ore 14:30 è stato svelato il mistero circa i gironi: l'Italia tifa per la grande sorpresa di questo 2019, Matteo Berrettini, il quale è entrato nella top 10 dei tennisti del mondo e che da lunedì occuperà la posizione n.8 nel ranking mondiale. Atp Finals 2019, i gironi Con circa 40 ...

ATP Finals 2019 - sorteggio gironi : Berrettini con Djokovic - Federer e Thiem! : Sono stati sorteggiati i round robin che apriranno da domenica prossima le ATP Finals di Londra. Matteo Berrettini è stato sorteggiato nel gruppo denominato “Borg” con Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Un raggruppamento difficilissimo per il romano contro Djokovic e Federer insieme. Nell’altro gruppo, quello denominato “Agassi”, ci sono Rafael Nadal, anche se lo spagnolo non si sa ancora se giocherà per via dell’infortunio subito a ...