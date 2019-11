Verona, indagine su Castellini e cori

La Procura della Repubblica diha aperto due fascicoli d', per l'ipotesi di reato di violazione della legge Mancino sull'istigazione alla discriminazione razziale, in merito alle dichiarazioni radiofoniche di Lucadopo-Brescia e per gli ululati contro Mario Balotelli partiti dal settore 'Poltrone Est' dello stadio Bentegodi. Intanto l'Hellasha deciso di negare al capo ultràl'acesso allo stadio fino al 2030.(Di martedì 5 novembre 2019)