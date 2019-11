Ufficiale | la Supercoppa torna in Arabia | Juve-Lazio il 22 dicembre a Riad

Ufficiale - la Supercoppa torna in Arabia : Juve-Lazio il 22 dicembre a Riyadh : Per il secondo anno consecutivo, nell’ambito di un accordo triennale siglato nel 2018 con la General Sports Authority (GSA), la Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita, questa volta a Riyadh, la Capitale della Penisola arabica. Il trofeo, già dal 1993, nella sua prima edizione all’estero, rappresenta da sempre il miglior biglietto da visita per […] L'articolo Ufficiale, la Supercoppa torna in Arabia: Juve-Lazio il 22 dicembre a ...