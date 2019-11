Tre vigili del fuoco morti | cos’è successo ad Alessandria | “È un attentato | volevano la

Alessandria - esplode una cascina : due vigili del fuoco morti - Tre feriti. I carabinieri indagano : ipotesi dolo : Tre vigili del fuoco morti, altri tre feriti, tra cui un carabiniere nella tragedia avvenuta stanotte in provincia di Alessandria. Le vittime dell'esplosione avvenuta in un edificio a...

Alessandria - esplode cascina : morti Tre vigili del fuoco. Trovati inneschi e un timer : La tragedia a Quargnento: altrei tre feriti nella doppia esplosione. L'ipotesi: attirati in una trappola

Quargnento (Alessandria) - esplosione in una cascina : salgono a Tre i vigili del fuoco morti - due feriti. Ferito anche un carabiniere. Ipotesi dolo : La tragedia a Quargnento per una fuga di gas, feriti altri due pompieri e un carabiniere. Ancora una bombola inesplosa: intervengono gli artificieri.

Alessandria - esplosione in cascina : morti Tre vigili del fuoco : Tre vigili del fuoco sono morti per l'esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria (FOTO). La deflagrazione è avvenuta verso le 2:00 di stanotte in una porzione disabitata di una cascina, a causa di una fuga di gas o per un incendio. Secondo quanto l’Ansa apprende da fonti del Comando provinciale dei Carabinieri, tuttavia, non si esclude nemmeno la pista del dolo. Le vittime sono Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches 38 ...

Alessandria - incendio in un cascinale ed esplosione : morti Tre vigili del fuoco : Tre vigili del fuoco sono morti nel rogo di un cascinale disabitato a Quargneto, in provincia di Alessandria. In mattinata è stato trovato senza vita, sepolto sotto le macerie, anche il terzo pompiere dato per disperso all'alba. Fatale l'esplosione che ha travolto i pompieri, intervenuti per spegner

Esplode una palazzina nell'alessandrino - morti Tre vigili del fuoco : Tragedia a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco sono morti in seguito all'esplosione di una cascina a Quargnento

Quargnento (Alessandria) - esplosione in una cascina : salgono a Tre i vigili del fuoco morti - due feriti e un disperso. Ferito anche un carabiniere. Ipotesi dolo : La tragedia a Quargnento per una fuga di gas, feriti altri due pompieri e un carabiniere. Ancora una bombola inesplosa: intervengono gli artificieri.

Alessandria - esplode una cascina : due vigili del fuoco morti - Tre feriti. I carabinieri indagano : ipotesi dolo : Sale a tre vittime il bilancio dell'esplosione avvenuta in un edificio a Quargnento. I vigili del fuoco hanno da poco ritrovato il corpo del loro collega che era rimasto sepolto tra le macerie. I...

Esplosione a Quargnento : morti Tre vigili del fuoco : morti tre vigili del fuoco in una Esplosione avvenuta in una cascina a Quargnento in provincia di Alessandria. Sul posto i carabinieri

Esplode una cascina nell'Alessandrino. Morti Tre vigili del fuoco : Tre vigili del fuoco sono rimasti uccisi nell’esplosione di un edificio a Quargneto, in provincia di Alessandria. La deflagrazione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si sarebbe verificata verso le 2 di notte in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sarebbero dunque altre persone coinvolte. I vigili del fuoco sono comunque ancora al lavoro tra le macerie per la ricerca di eventuali ...

Alessandria - esplode una cascina : morti Tre vigili del fuoco : Luca Sablone Tra le macerie trovate delle bombole con timer: non si esclude la pista del dolo. Nell'aria c'è un forte odore di gas Tragedia nella notte a Quargnento, in provincia di Alessandria, dove tre vigili del fuoco hanno perso la vita mentre stavano tentando di spegnere un incendio divampato in un cascinale disabitato. Il terzo corpo privo di vita è stato trovato solo successivamente. Per i tre non c'è stato nulla da fare: sono ...

Esplosione ad Alessandria - Tre vigili del fuoco morti. Ipotesi dolosa. LE FOTO : La deflagrazione è avvenuta verso le 2 di stanotte a Quargnento, in una porzione disabitata di una cascina. Le Ipotesi: fuga di gas o incendio. Ma non si esclude la pista dolosa

L'ipotesi del dolo per l'esplosione in cui sono morti Tre vigili del fuoco : Non è escluso il dolo per l'esplosione della notte scorsa in una cascina dell'Alessandrino in cui sono morti tre vigili del fuoco. "Stiamo compiendo gli accertamenti volti a verificare l'eventuale dolo. In altre occasioni la casualità è subito evidente, stavolta è diverso e non si può escludere L'ipotesi dolosa", ha riferito il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Alessandria, Giuseppe ...

Alessandria - esplode una cascina : morti due vigili del fuoco - uno è disperso - Tre feriti : Una doppia deflagrazione, probabilmente di origine dolse, ha coinvolto una cascina disabitata a Quargnento, paesino al confine con le colline del Monferrato. I feriti sono altri due vigili del fuoco e un carabiniere. Non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere