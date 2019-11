Supercoppa Italiana 2019 | Juventus-Lazio | data | luogo | orario | programma e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 5 novembre 2019) La finale ditrasi giocherà il prossimo 22 Dicembre alle ore 17.45 italiane (19.45 locali) a Riad. I campioni d’Italia sfideranno i biancocelesti per il primo trofeo della stagione in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ufficializzerà tale decisione dopo aver stabilito gli anticipi e i posticipi della diciassettesima giornata di campionato. L’atteso match si giocherà al King Sand University Stadium. Finalmente sarà aperta anche la possibilità alle donne di seguire dal vivo la partita senza settori riservati, così come accaduto nella scorsa edizione della finale didisputata a Gedda. Dicembre è da tradizione un momento abbastanza delicato per le squadre di Serie A e la partita si giocherà alla vigilia della pausa natalizia. La finale disarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su ...

