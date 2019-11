Pronto a cambiare | ma non mi dimetto | Pinera risponde ai manifestanti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 5 novembre 2019) Avevano annunciato che ci sarebbe stata una nuova giornata di manifestazioni tra le strade di Santiago del Cile, l’avevano chiamato “super lunedì”, lanciando l’hashtag ”#superlunes” sui social. Doveva essere un nuovo momento di protesta, di richiesta di cambiamento e così è stato, con nuovi scontri con la polizia e fiumi di persone disposte a non mollare fino a quando non vedranno le cose. La differenza rispetto alle lunghe giornate di protesta precedenti è che oggi, per la prima volta, il presidente Sebastian- di cui icileni chiedono da giorni, a gran voce, le dimissioni - ha accettato dire alle domande di un giornalista. E il suo messaggio è stato chiaro: “Sonoa trattare, ma non mi”, ha detto alla Bbc. Finora si era limitato a punti stampa, ...

