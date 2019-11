Pensioni | il ministro Catalfo conferma Q100 e si dice pronta ad una nuova riforma

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 5 novembre 2019) LaLegge di Bilancio è approdata nei giorni scorsi in Senato per iniziare l'iter parlamentare che potrebbe portare ad importanti modifiche sulle misure. Come ormai noto, il sistema della Quota 100, l'Ape Sociale e il regime sperimentale donna sono statete nella manovra. Laviene data anche daldel Lavoro e delle Politiche Sociali Nunziache si è dettaad unaprevidenziale volta a garantire una maggiore flessibilità in uscita e l'introduzione di una pensione di garanzia a favore delle giovani generazioni.incontra i sindacati Ildel Lavoro, infatti, avrebbe incontrato le tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil per discutere su alcuni temi previdenziali. Si tratta sull'argomento giovani e sull'introduzione di una pensione di garanzia, la flessibilità in uscita, con maggior riguardo alle donne e ai lavoratori ...

