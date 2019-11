Nintendo ha venduto in totale più di 750 milioni di console in tutto il mondo

Super Smash Bros. Ultimate meglio di Street Fighter II : il gioco di Nintendo è il picchiaduro più venduto di sempre : A quanto pare Super Smash Bros. Ultimate è stato un enorme successo per Nintendo. Il popolare titolo picchiaduro crossover che ha portato molti dei franchise preferiti dai fan dell'azienda sul ring per duellare, ha raggiunto un importante traguardo.Lo sviluppatore giapponese è stato premiato per i suoi sforzi, poiché il suo titolo esclusivo per Switch è diventato un fenomeno culturale ed è balzato in cima alle classifiche dei giochi di ...

Nintendo Switch ha venduto 41 - 67 milioni di console. The Legend of Zelda : Link's Awakening a quota 3 - 13 milioni di copie piazzate : Nintendo Switch ha venduto 41,67 milioni di unità in tutto il mondo al 30 settembre 2019, come annunciato da Nintendo nel suo recente report sugli utili.Un totale di 4,8 milioni di hardware Switch e 35,88 milioni di software sono stati venduti durante il trimestre chiuso il 30 settembre. Switch Lite, lanciato il 20 settembre, conta 1,95 milioni di console vendute.Nintendo non ha apportato alcuna revisione alle previsioni precedentemente ...