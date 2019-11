Microsoft sperimenta in giappone la settimana lavorativa di 4 giorni e la produttività vola : È aumentata al 39,9% rispetto all'agosto 2018. Assenze diminute del 25%, consumo di elettricità in ufficio meno 23,1%. Ma, soprattutto, i lavoratori hanno gradito

In Giappone Microsoft sperimenta la settimana lavorativa di 4 giorni : (foto: Getty Images) Durante il mese di agosto, Microsoft Giappone ha sperimentato una settimana lavorativa breve – dal lunedì al venerdì – ottenendo dei risultati eccezionali. Infatti, secondo quanto emerge dal test, la produttività è aumentata del 40 per cento e la soddisfazione del personale ha addirittura toccato il 92. La proposta si colloca nell’ambito della Work Life Choice Challenge, ovvero un progetto promosso dal colosso per ...