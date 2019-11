Di Maio torna a Shanghai e dovrebbe prendere appunti da Macron

Umbria galvanizza centrodestra - Salvini mira sul Governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna indietro” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Pensioni 2020 - è rissa sulla Quota 100 : per Di Maio 'Renzi vuole tornare alla Fornero' : Torna ad acuirsi lo scontro interno alla maggioranza in merito alla riforma del settore previdenziale ed alla Quota 100. Già negli scorsi giorni era diventata evidente la distanza tra le diverse anime del nuovo governo giallo-rosso sulla delicata questione Pensionistica, al momento si attende quindi di vedere in che modo potrà sbloccarsi la situazione, stante che il tempo stringe e la nuova legge di bilancio 2020 non può attendere oltre. Di Maio ...

Pontida - i cori dei giovani leghisti al comizio di Salvini : “Libertà” - “Elezioni” e “Di Maio torna al San Paolo” : Il clima a Pontida, alla vigilia del grande raduno, è di grande festa. La giornata del sabato è tradizionalmente un momento di aggregazione dei giovani leghisti (un tempo padani). Anche il segretario Matteo Salvini ha partecipato con un comizio dedicato ai giovani, acclamato con cori e ovazioni: “Posso dirvi che se rimaniamo uniti gli facciamo un mazzo così”, ha detto Matteo Salvini arringando la platea che ha risposto alle ...

Pensioni - Di Maio : ‘Quota 100 non si tocca - alla legge Fornero non si torna’ : La riforma delle Pensioni continua ad agitare il dibattito politico, economico e sindacale in vista del varo della nuova manovra economica e finanziaria per il 2020. Mentre i sindacati, e in particolare la Uil, chiedono di inserire la Quota 41 per i lavoratori precoci e la proroga del regime sperimentale di Opzione donna per le lavoratrici, la discussione si concentra sulle possibili modifiche a Quota 100 di cui hanno parlato in questi giorni ...