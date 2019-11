Con gli operai a Taranto | Mittal non ci ha mai creduto

Maradona Contro la figlia Giannina : "Pensa solo ai miei soldi" : Faida familiare in corso in casa Maradona. La figlia del leggendario Diego Armando, Giannina, avuta nel 1989 da Claudia Villafañe, ha dichiarato nelle sue Instagram Stories a proposito del genitore: "Lo stanno uccidendo da dentro, senza che se ne accorga. Vi ricordate che papà aveva uno zoo, in cui potersi fare le foto con il leone? Lo teneva sedato, altrimenti è impossibile domarlo. E ogni paragone con la realtà è pura coincidenza...". Una ...

Scudo penale Ilva - Patuanelli : «Mittal ha sbagliato piano». Spunta la cordata alternativa Con Jindal : Conte: «Faremo di tutto per tutelare i posti di lavoro». L’ad di AcelorMittal conferma: «Stop al contratto». I colloqui con Renzi con la nuova cordata italo-indiana che già possiede l’impianto di Piombino

Atalanta-Manchester City - Gasperini in Conferenza : “Solo due gli assenti. Cercheremo di usare le nostre armi” : “Sono tutti convocati tranne Zapata e Gosens. Per il resto la squadra sta bene. L’unico rammarico che possiamo avere è per la gara con lo Shakhtar persa nel finale. Per il resto finora è stata un’esperienza che ci ha aiutato ad affrontare meglio il campionato. Ora ci sono altre tre partite a cominciare da domani, speriamo e contiamo di fare meglio”. Sono le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia, del ...

Fabrizio Corona diffida Parpiglia e Carriere : salta la puntata di SeConda Vita a lui dedicata : Fabrizio Corona e Gabriele Parpiglia Fabrizio Corona diffida l’amico Gabriele Parpiglia dal trasmettere la puntata a lui dedicata di Seconda Vita, il programma di interviste che il giornalista conduce da mercoledì scorso su Real Time. Atena s.r.l., società che gestisce i diritti d’immagine dell’ex re dei paparazzi, fa sapere di non aver concesso alcuna autorizzazione a riguardo e annuncia, qualora non fosse accolto tale invito, ...

Clima - gli Usa Confermano il itiro dall’accordo di Parigi. Il mondo si rammarica : L'amministrazione Trump ha presentato all'Onu la notifica formale per il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, avviando un processo burocratico della durata di un anno che porterà il Paese fuori dall'intesa globale sulla lotta al cambiamento Climatico il giorno dopo le prossime elezioni presidenziali. L'iniziativa, per quanto attesa (Trump l'aveva annunciata già nel 2017), ha provocato espressioni di rammarico e preoccupazione da ...

Ilva - Conte : «In gioco 9mila famiglie». Patuanelli : Mittal ci prende in giro : Lo scudo penale non può essere una giustificazione per ArcelorMittal. «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor...

Piemonte - Consiglio regionale : "A 25 anni dall’alluvione ricordare per cambiare" : Torino, 5 nov. (Adnkronos) - “Ciò che è accaduto 25 anni fa e che sfortunatamente continua ad accadere deve spronare tutti noi verso una più ampia consapevolezza dei rischi del territorio, affinché si mettano in atto tutte le misure adeguate di previsione e di prevenzione per una politica di svilupp

Ratzinger e Bergoglio - “I due Papi” in sala Con Hopkins e Pryce : Ratzinger e Francesco insieme sullo schermo: arriverà nei cinema il 2 dicembre e il 20 su Netflix l'attesissimo film "I due Papi". Diretto da Fernando Meirelles e sceneggiato da Anthony McCarten, racconta la scelta sofferta di Papa Ratzinger, interpretato da uno straordinario Anthony Hopkins, e uno dei passaggi di potere più drammatici degli ultimi duemila anni. Frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, il cardinale Bergoglio, ...

Veneto : Zaia in Consiglio - ‘unica Regione tax free’ (4) : (Adnkronos) – Autonomia. ‘Siamo in una fase di limbo”, ha premesso Zaia. ‘Ad oggi aspettiamo la controproposta del governo, ma non vogliamo andare ai tempi supplementari. Se il Governo non darà ascolto alla nostra proposta, non ci resta che adottare un disegno di legge di attribuzione di competenze per ognuna delle 23 materie”, ha spiegato.Nuovi treni. Grazie ad un investimento complessivo di 60 milioni sul ...

Veneto : Zaia in Consiglio - ‘unica Regione tax free’ (2) : (Adnkronos) – La sanità. La Regione Veneto ha deciso di rimediare ad una ‘sbagliata programmazione’ del fabbisogno di figure mediche assumendo medici neolaureati non specializzati e perseguendo accordi con le università venete per anticipare i tempi dell’ingresso degli specializzandi in reparto già al terzo anno e aumentare il numero le borse di studio regionali. ‘Daremo corso ai bandi che prevedono ...

Veneto : Zaia in Consiglio - ‘unica Regione tax free’ : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) – ‘Il Veneto è l’unica Regione in Italia ‘tax free’, che ha rinunciato ad applicare ai contribuenti l’addizionale regionale Irpef e i super ticket in sanità. Una scelta che pesa per un miliardo e 219 milioni di euro l’anno sul bilancio della Regione, ma che è stata provvidenziale perché ci ha imposto una robusta cura dimagrante. Abbiamo preferito recuperare al massimo in ...

Marc Marquez - MotoGP : ”Voglio Continuare per molti anni in Honda - questa è la mia famiglia” : Marc Marquez è stato autore di una stagione da sogno che l’ha portato a vincere il suo ottavo Mondiale. La superiorità del pilota spagnolo è stata evidente e nessuno dei suoi avversari è riuscito ad impensierirlo nella lotta al titolo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla sua Honda, probabilmente la moto migliore. Marquez in un’intervista rilasciata a Marca ha raccontato dei suoi progetti futuri, rassicurando i tifosi della ...

Padova - litiga Con la moglie e aggredisce militari : fermato albanese : Federico Garau Gli uomini dell'Arma hanno raggiunto l'abitazione della coppia dopo le segnalazioni ricevute da alcuni vicini. Entrati in casa, i carabinieri sono stati aggrediti dal 37enne, visibilmente alterato dai fumi dell'alcol e reso ancor più furioso dalla loro presenza Episodio di violenza ad Abano Terme (Padova), dove un cittadino straniero ha aggredito i rappresentanti delle forze dell'ordine locali intervenuti dopo la ...