Collaboratore faceva messaggero per boss | Occhionero | “Ho sbagliato tutto | mi sono fidata”

Mafia - arrestato attivista radicale e Collaboratore di una deputata Iv : “Faceva uscire da tramite tra i boss in carcere e i clan” : Antonello Nicosia, attivista radicale e collaboratore di una parlamentare di Italia Viva Pina Occhionero (eletta con Leu), è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo che ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere , tra gli altri, è finito anche il capo Mafia di Sciacca Accursio Dimino. Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani e per ...

Palermo - fermato Collaboratore della deputata Pina Occhionero : faceva da messaggero per i boss : La Procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. Sono finiti in carcere, tra gli altri, il capomafia Accursio Dimino e Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti. Nicosia ha accompagnato la deputata Pina Occhionero in alcune ispezioni all’interno delle carceri.Continua a leggere