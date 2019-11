Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 novembre 2019) Ladeglifa di nuovo notizia. Dopo gli scandali sull’impiego di personale umano per “origliare” le conversazioni, a tenere alta la preoccupazione questa volta ci pensa una ricerca dell’Università del Michigan. I suoi ricercatori hanno scoperto che siimpartire comandi eda remoto i dispositivi con assistente vocale, usando un raggio. Sul banco degli imputati tornano quindi i cosiddetti smart speaker, o. Ma non solo: il “trucchetto” delfunzionerebbe anche con smartphone dotati di assistente vocale, tra cui iPhone XR, Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2, e con un iPad di sesta generazione. La scoperta dei ricercatori è che i microfoni degliinterpretare come suoni le variazioni di frequenza di un, a patto che questo sia puntato ...

Noovyis : (Altoparlanti intelligenti a rischio sicurezza: si possono controllare con un laser) Playhitmusic -… - infoitscienza : Amazon Echo: ecco i nuovi altoparlanti intelligenti con Alexa -