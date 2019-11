Usa | i ricchi sostengono la forte tassazione proposta dalla Ocasio-Cortez Altro che flat

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Da noi (in Italia), quando sorge un problema politico-economico apparentemente insolubile, cosa fanno i nostri eroi partitocratici assisi nelle poltronissime del Parlamento romano? Guardano a ovest, cioè ai nostri maestri americani dominatori da quasi un secolo dell’economia mondiale, per copiare da loro. Infatti tra i nostri leader politici (italiani ed europei) sta diventando prevalente la regola del principio iper-liberista americano che vuole lo Stato sempre più “leggero” e le tasse… puramente “simboliche”. Quindi, seguendo questa linea (dettata con gran cipiglio dai vertici leghisti) dovremmo anche noi adottare latax, furbata turbo-capitalista di marchio trumpiano imposta insieme ai dazi allo scopo di risanare un’economia che sostanzialmente, nel 2016, era già uscitacrisi. Lo scarso beneficio economico incassato lo scorso anno è già in fase di esaurimento, e ...

